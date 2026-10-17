Policía encontró un depósito de motos robadas: dos imputados y un condenado tras seis allanamientos

El Área de Investigaciones de la Zona Operacional II lleva adelante la Operación Romeo, en la que viene investigando varios hechos de disparos de arma de fuego y hurtos de motos cometidos en Maldonado y Punta del Este. Con la información recabada, los policías llevaron a cabo seis allanamientos el jueves 15.



En los procedimientos realizados se descubrió en el barrio San Antonio un depósito de motos robadas, pero además se allanaron inmuebles en Cerro Pelado y Maldonado Nuevo. Como resultado, cuatro personas fueron detenidas y se recuperaron 11 birrodados, cuatro de ellos de alta cilindrada, informó en rueda de prensa el jefe de Policía Víctor Trezza.



Los allanamientos se realizaron en conjunto entre la Guardia Republicana, PADO, URPM y policías de la Seccional Primera y de la Subcomisaría Solanas.



Los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, estaban a disposición de Fiscalía y comparecieron ante la Justicia este viernes 16. La mujer fue liberada mientras que el hombre de 31 años, de iniciales F.M.M.O.S. y sin antecedentes penales, fue condenado como autor de tres delitos de receptación a la pena de ocho meses de libertad vigilada.



En tanto, el adolescente de 16 años fue imputado como responsable de reiteradas infracciones a la ley penal, tipificadas como un delito de hurto especialmente agravado y tres delitos de receptación. La medida impuesta incluye privación de libertad en el INISA por dos meses y medidas socioeducativas no privativas de la libertad por el plazo de 10 meses.



Por su parte, el adolescente de 17 años fue formalizado como responsable de una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de suministro de sustancias estupefacientes. En este caso cumplirá tres meses privado de libertad en el INISA y nueve meses de medidas socioeducativas no privativas de la libertad.

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