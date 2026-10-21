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“Romper el silencio”: convocan a una jornada de varones contra la violencia machista en Maldonado

Este viernes 23 de octubre, a las 17 horas, se realizará en la Plaza de Maldonado la segunda Jornada Nacional de Varones contra la Violencia de Género, bajo la consigna “Romper el silencio, detengamos la violencia machista”.

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Omar Maresca, integrante de colectivos que trabajan por la igualdad, explicó a FM GENTE que la propuesta busca promover la reflexión sobre el rol de los varones y su responsabilidad en la construcción de una sociedad más igualitaria.

“Nosotros hablamos mucho de corresponsabilidad”, señaló Maresca, quien remarcó que las tareas domésticas y de cuidados no deben recaer únicamente en las mujeres.

Durante la actividad se repartirán materiales informativos y se instalará un punto violeta con profesionales que brindarán orientación a mujeres que necesiten asesoramiento ante situaciones de violencia.

Maresca también advirtió sobre el avance de movimientos antiderechos y sostuvo que el objetivo es que todas las personas puedan acceder a los mismos derechos y vivir libres de violencia.
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