“Romper el silencio”: convocan a una jornada de varones contra la violencia machista en Maldonado

Omar Maresca, integrante de colectivos que trabajan por la igualdad, explicó a FM GENTE que la propuesta busca promover la reflexión sobre el rol de los varones y su responsabilidad en la construcción de una sociedad más igualitaria.



“Nosotros hablamos mucho de corresponsabilidad”, señaló Maresca, quien remarcó que las tareas domésticas y de cuidados no deben recaer únicamente en las mujeres.



Durante la actividad se repartirán materiales informativos y se instalará un punto violeta con profesionales que brindarán orientación a mujeres que necesiten asesoramiento ante situaciones de violencia.



Maresca también advirtió sobre el avance de movimientos antiderechos y sostuvo que el objetivo es que todas las personas puedan acceder a los mismos derechos y vivir libres de violencia.

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