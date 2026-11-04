Talleres sobre masculinidades, violencia sexual, de género y vicaria en el marco del Mes de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres

En el marco del Mes de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, el Municipio de Maldonado fue sede del lanzamiento de una agenda de actividades impulsada por la Dirección de Género y Diversidades de la Intendencia de Maldonado.



Las propuestas, que se desarrollarán durante todo el mes de noviembre, tienen como objetivos principales la sensibilización, la prevención y la descentralización de la información para promover una sociedad libre de violencia de género.



La agenda incluye una serie de talleres: masculinidades, a cargo del sociólogo Omar Maresca; violencia vicaria, dictado por el sargento primero Víctor Sorribas (de la unidad de violencia); violencia sexual, a cargo de la Fundación Capullos, y violencia de género, a cargo de la Dirección de Género de la Intendencia.



“Así que va a estar todo el equipo técnico desde cada lugar atendiendo los diferentes tipos de violencia, contando cuáles son y también diciéndoles a dónde pueden dirigirse cuando sucede una situación de violencia”, puntualizó en rueda de prensa la directora de Género y Diversidades, Sandra Suárez.



Por su parte, el Dr. Leandro Arévalo, integrante de la Fundación Capullos, destacó en rueda de prensa la importancia de estas instancias “para visibilizar y concientizar” sobre las diferentes violencias.



Respecto a esto, Arévalo consideró que la sociedad está “avanzando”. “Porque parece que está surgiendo ahora, pero en realidad lo que está pasando es que se está visibilizando. Entonces, más que haber más, lo que sucede es que se está viendo más”, enfatizó.



El abogado señaló que, si bien los delitos sexuales afectan a toda la sociedad, las estadísticas muestran que el perfil de las víctimas suele concentrarse en el género femenino y en menores de 15 años.



Al ser consultado sobre la seguridad que perciben las víctimas de violencia sexual al momento de denunciar, Arévalo consideró que “cada caso es un mundo y tiene sus propias particularidades”.



“Siempre hacemos mucho hincapié en respetar los derechos de la víctima. Cuando hay un menor de edad involucrado, la prioridad absoluta es denunciar, visibilizar la situación y tomar acciones inmediatas. En cambio, cuando el acompañamiento legal se dirige a personas mayores de edad, siempre respetamos su voluntad: son ellas quienes deciden si desean iniciar un proceso judicial o si prefieren enfocarse únicamente en recibir apoyo y contención psicológica”, añadió.



“Hace poco conversé con la primera víctima que recibimos en Capullos y el cambio es realmente enorme. Hoy se siente muchísimo más capacitada, fortalecida y empoderada para tomar las riendas de su vida. Ver esa transformación nos genera una profunda satisfacción, porque nos demuestra que efectivamente estamos logrando un cambio real”, concluyó.





Foto: Municipio de Maldonado sede del lanzamiento de agenda de actividades en el marco del Mes de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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