Santiago Urrutia brilló en China con dos victorias y se acerca al liderazgo del TCR World Tour

Santiago Urrutia fue protagonista de una destacada actuación este fin de semana en China, donde ganó dos de las tres carreras disputadas por el TCR World Tour y terminó tercero en la restante.



Los resultados le permitieron acercarse al primer puesto de la clasificación general del campeonato.



El uruguayo alcanzó las cinco victorias en la temporada y llegó a los 350 puntos, ubicándose segundo, detrás del español Mikel Azcona, que lidera con 373 unidades.



El tercer lugar de la tabla lo ocupa Norbert Michelisz, con 322.



En la última competencia, disputada este domingo 18 de octubre en el circuito de Chengdu Tianfu, Urrutia largó desde la primera posición y lideró las 22 vueltas.



Finalmente, cruzó la meta con una ventaja de 0,551 segundos sobre su compañero de equipo en Geely Cyan Racing, Yann Ehrlacher.



El podio lo completó Jean-Karl Vernay, mientras que Azcona terminó cuarto, resultado que permitió al piloto uruguayo descontar puntos en la lucha por el campeonato.



Con cinco triunfos en 15 carreras disputadas durante la temporada, Urrutia se mantiene entre los principales aspirantes al título mundial.





La próxima fecha del TCR World Tour se desarrollará entre el 23 y el 25 de octubre en Zhejiang, China, donde el uruguayo buscará continuar recortando la diferencia con el líder.



Foto: Instagram Santiago Urrutia

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