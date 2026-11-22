Urrutia terminó séptimo en la última carrera del calendario, resultado que le permitió asegurar el subcampeonato mundial. El título quedó en manos del español Mikel Azcona, quien acumuló 488 puntos y superó al uruguayo en la clasificación general.



El piloto coloniense largó desde la novena posición y necesitaba una victoria para mantener sus posibilidades de conquistar el campeonato. Sin embargo, las interrupciones de la competencia y la disputa de posiciones le impidieron avanzar hasta los primeros lugares.



La carrera tuvo dos neutralizaciones por accidentes. En la reanudación, Urrutia perdió terreno frente al francés Aurélien Comte, a quien consiguió superar en la última vuelta para finalizar séptimo.



El triunfo de la jornada fue para el chino Ma Qing Hua, seguido por Thed Björk, ambos integrantes de Geely Cyan Racing. El tercer puesto correspondió a Norbert Michelisz, quien también terminó tercero en el campeonato, con 462 puntos.



Por su parte, Geely Cyan Racing conquistó el campeonato por equipos, completando una temporada destacada para la escudería.



A lo largo del año, Urrutia llegó a liderar la clasificación general en varias fechas y consiguió tres victorias en Valencia, una de sus actuaciones más destacadas.



De esta manera, el uruguayo cerró el Mundial como el piloto con mayor cantidad de triunfos de la temporada y alcanzó el subcampeonato por delante de Michelisz, a quien superó por tres puntos.

Firma editorial: Redacción FM GENTE