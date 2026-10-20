Thomás Silva fue reconocido por la Junta Departamental de Maldonado tras una destacada temporada

El ciclista Thomás Silva recibió un reconocimiento de la Junta Departamental de Maldonado por sus logros deportivos durante la temporada 2026.



La distinción se suma a la que recibió la semana pasada por parte de la Intendencia de Maldonado.



“Fue una temporada muy buena, creo que superó un poco las expectativas”expresó Silva, quien se encuentra descansando en Maldonado antes de retomar su preparación para el próximo año.



Consultado sobre la posibilidad de participar en el Tour de Francia en 2027, el deportista explicó que todavía no existe una definición. “En diciembre tenemos reuniones con el equipo y valoraremos”señaló.



Silva también se refirió a las diferencias entre entrenar en Uruguay y hacerlo en Europa.



Según explicó, las características del terreno representan uno de los principales desafíos para los ciclistas nacionales.



“Prácticamente es otro deporte. Acá es todo plano, no hay subidas”, afirmó, y agregó que intenta adaptar su preparación a esas condiciones.



Por otra parte, manifestó su preocupación por las dificultades que enfrentan los deportistas para conseguir patrocinadores en Uruguay y consideró necesario incrementar el respaldo económico a las distintas disciplinas.



“Se necesita mucho más apoyo para todo, en general, todos los deportes”, sostuvo.



Además, advirtió que sin ese respaldo resulta difícil esperar el surgimiento de nuevas promesas deportivas.





El ciclista destacó el cálido recibimiento de su familia y de los habitantes de Maldonado, luego de pasar gran parte de su tiempo en el exterior.



También recordó la influencia de su abuelo y de su entorno familiar en su vinculación con el ciclismo, una disciplina que forma parte de su historia desde pequeño.





De cara al futuro, Silva dejó en claro que mantiene sus aspiraciones deportivas: “Obviamente quiero seguir ganando en las mejores carreras del mundo”.





Foto: Reconocimiento Junta Departamental

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