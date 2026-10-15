“Súper agradecido”: Thomas Silva fue homenajeado por el gobierno departamental

El ciclista Thomas Silva Coussan fue homenajeado este miércoles por la Intendencia de Maldonado en la sala vip del estadio Domingo Burgueño. “Súper contento de estar acá en casa con la bienvenida de la gente. Un reconocimiento que siempre sabe bien, así que disfrutándolo”, expresó en rueda de prensa.



El deportista de 24 años, que se encuentra en estos momentos en Maldonado visitando a su familia, será homenajeado también por la Junta Departamental el próximo martes 20. “Últimamente se ha visto aún más la repercusión que ha tenido el apoyo de la gente y súper agradecido”, enfatizó.



“Me vinculé al ciclismo gracias a mi familia, durante toda la carrera fue un apoyo incondicional para mí”, expresó el fernandino que proviene de una familia con amplia tradición ciclista. Su abuelo Carlos Coussan, ciclista que integró las selecciones nacionales de 1960 y 1970, y sus tíos Niver y Leonel Coussan también se dedicaron a este deporte. Además, la familia posee la emblemática Bicicletería Coussan, popular en Maldonado.



Silva también se refirió a la actualidad del deporte nacional y manifestó su orgullo por el momento actual, aunque expresó su deseo de ver a un mayor número de compatriotas en ese nivel de competencia. “Contento y orgulloso pero también con ganas de que hayan más uruguayos ahí”.



El fernandino es el primer uruguayo en ganar una etapa del Giro de Italia, en el recorrido entre Burgas a Veliko Tárnovo, conquistando así la maglia rosa. El Giro de Italia es una de las tres Grandes Vueltas del ciclismo mundial, junto con el Tour de Francia y la Vuelta a España.



Antes, obtuvo otros logros como la Copa de España Amateur y coronarse campeón uruguayo de ruta en 2022.

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