Fue homenajeado el ciclista fernandino Thomás Silva Coussan por su destacada actuación a nivel internacional

En el Campus Municipal se desarrolló en la noche de este miércoles un reconocimiento por parte de la Intendencia de Maldonado al ciclista Thomás Silva Coussan por su actuación deportiva y a su participación en competencias internacionales, donde ha representado al departamento y llevado la bandera uruguaya por distintos lugares del mundo.



La ceremonia contó con la participación del intendente Miguel Abella y del director de Deportes de la comuna, Fernando Alves, quienes destacaron la dedicación, el sacrificio y la perseverancia del joven deportista.



Alves explicó que el reconocimiento surgió a partir de una conversación telefónica mantenida una semana atrás con el jefe comunal, quien le solicitó organizar un homenaje al enterarse de que Silva se encontraba en Maldonado.





"Mirá que ya sé que Thomás está en Maldonado. Tenemos que homenajearlo, movete, no te duermas", recordó el jerarca sobre las palabras del intendente.



Durante su intervención, el director de Deportes expresó su satisfacción por los logros del ciclista y destacó su influencia positiva en las nuevas generaciones.



"Me emociona cuando a un deportista le va bien, como a vos, porque sos producto de tus condiciones, del esfuerzo, del sacrificio", manifestó Alves, quien consideró que Silva, con 24 años, es un ejemplo para los niños del departamento.



Por su parte, Abella resaltó la importancia de que el ciclista haya representado a Uruguay en el exterior y recordó la tradición deportiva de su familia, estrechamente vinculada al ciclismo de Maldonado.



El intendente también hizo referencia a las dificultades que implica desarrollar una carrera en esta disciplina, especialmente por las exigencias físicas, las caídas y los períodos lejos del país.



En ese sentido, valoró el acompañamiento de la familia y de la pareja del deportista.



"De parte de la Intendencia es poquito lo que estamos haciendo a lo que tú has hecho por el país", expresó Abella, al destacar que la trayectoria de Silva trasciende el ámbito departamental.



El jefe comunal señaló que la conducta del ciclista constituye un ejemplo para la juventud uruguaya y manifestó su deseo de que Maldonado continúe formando deportistas que sigan sus pasos.









(Fotos: Jorge Rabuñal de FM GENTE e Intendencia de Maldonado)

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