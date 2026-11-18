Vecinos del barrio San Antonio 4 de Maldonado acudieron a FM GENTE para denunciar una serie de situaciones que, según aseguran, vienen afectando la seguridad y la convivencia en la zona desde hace tiempo. Ante el agravamiento de los episodios, comenzaron a reunir firmas para presentar una denuncia colectiva ante las autoridades.



Iris, una de las impulsoras del reclamo, explicó que los problemas van desde música a alto volumen durante la madrugada y picadas de motos hasta amenazas, agresiones físicas, lanzamiento de piedras y disparos de armas de fuego, algunos de ellos dirigidos contra viviendas.



La vecina señaló que la situación se agravó en los últimos días y que durante el pasado fin de semana se registraron enfrentamientos físicos entre residentes. Advirtió que existe preocupación por una posible escalada de violencia y que buscan una respuesta antes de que ocurra un hecho de mayor gravedad.



Otro de los principales cuestionamientos está relacionado con las dificultades para obtener respuestas ante las denuncias por ruidos molestos. Según relató Lozano, cuando solicitan una intervención, reciben indicaciones contradictorias sobre qué servicio debe atender el reclamo. Mientras desde una dependencia les señalan que no cuentan con respuesta policial, desde la Policía les indican que el requerimiento debe llegar a través del servicio correspondiente para poder concurrir.



La presencia de numerosos niños en el barrio es otro de los aspectos que genera especial preocupación entre las familias, que reclaman poder vivir con tranquilidad y sin temor a nuevos episodios de violencia.



Ante este escenario, los residentes comenzaron a organizarse y ya reunieron firmas en dos hojas que incluyen datos personales y domicilios de quienes respaldan la iniciativa. Lozano destacó que la participación fue voluntaria y que existe interés de los vecinos en encontrar una solución conjunta.



La denuncia será presentada ante la Jefatura de Policía de Maldonado, la Junta Departamental y la Intendencia, con el objetivo de solicitar medidas que permitan mejorar la seguridad y la convivencia en la zona.



Además, los impulsores del reclamo buscarán sumar a residentes de otros barrios que atraviesen problemáticas similares, con la intención de ampliar el planteo ante las autoridades.







Imágenes cedidas a FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE