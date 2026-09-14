VIDEO| Otra vez explotaron un contador de UTE y dejaron a un comercio del centro sin luz

También retiró otros elementos, entre ellos llaves térmicas y partes fusibles.
El robo provocó daños en las instalaciones y dejó a un comercio sin luz.
El robo ocurrió durante la madrugada de este domingo.
Un hombre de 65 años, que conducía un automóvil marca Hyundai, perdió el control del vehículo e impactó contra el toldo del conocido restaurante Sumo, en peaton...
El youtuber cubano Eddy Reflexiona, que vive en Maldonado, contó una situación que vivió mientras hacía una compra.
El Inau fue alertado en 2024 con una carta firmada por vecinos, pero los problemas persisten.