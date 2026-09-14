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UTE, Maldonado, centro
Policiales y Judiciales
16:45

VIDEO| Otra vez explotaron un contador de UTE y dejaron a un comercio del centro sin luz

El hombre quedó registrado en cámaras de seguridad. Un hecho de idénticas características se registró en la madrugada del domingo.

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En la madrugada de este lunes nuevamente se registró la explosión de un contador de UTE en el centro de Maldonado, en esta ocasión en calle 18 de Julio. El responsable rompió la tapa y se llevó barras de cobre que forman parte de las instalaciones de entrada de energía.

También retiró otros elementos, entre ellos llaves térmicas y partes fusibles.

El robo provocó daños en las instalaciones y dejó a un comercio sin luz.
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