Detuvieron a Policías de Maldonado en investigación sobre “abogados caranchos”

Este lunes la investigación por la asociación nacional que captaba clientes de siniestros de tránsito de forma ilegal, integrada por abogados, policías, gestores y personal de la salud sumó un nuevo capítulo.



En las últimas horas fueron detenidos 9 funcionarios policiales de diferentes Jefaturas de Policía del país, entre ellos, Maldonado, Canelones y Montevideo, según informó el Ministerio del Interior. Extraoficialmente FM GENTE pudo saber que los Policías de Maldonado detenidos podrían ser dos, uno de ellos correspondiente a la Seccional Tercera del departamento de Maldonado, en la ciudad de Pan de Azúcar.



La investigación está encabezada por la Fiscalía Departamental de Toledo y la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado.



El Ministerio Público identificó a 58 personas que son las que están bajo investigación, aparte de las 10 que ya fueron condenadas. Entre ellas, el abogado Gustavo Bentos que operaba en Maldonado a través de, por lo menos, un gestor, según pudo saber FM GENTE. Bentos realizó más de 110 transferencias en un año por casi 800 mil pesos a los denominados “informantes”.



La red de "abogados caranchos" operaba mediante una estructura piramidal y jerarquizada dedicada a lucrar de forma ilegal con datos protegidos sobre siniestros de tránsito.

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