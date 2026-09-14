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abogados caranchos, Policías, Maldonado
Policiales y Judiciales
16:10

Detuvieron a Policías de Maldonado en investigación sobre “abogados caranchos”

En total son 9 los funcionarios policiales detenidos. Los efectivos trabajaban en jefaturas de Maldonado, Canelones y Montevideo respectivamente.

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Este lunes la investigación por la asociación nacional que captaba clientes de siniestros de tránsito de forma ilegal, integrada por abogados, policías, gestores y personal de la salud sumó un nuevo capítulo.

En las últimas horas fueron detenidos 9 funcionarios policiales de diferentes Jefaturas de Policía del país, entre ellos, Maldonado, Canelones y Montevideo, según informó el Ministerio del Interior. Extraoficialmente FM GENTE pudo saber que los Policías de Maldonado detenidos podrían ser dos, uno de ellos correspondiente a la Seccional Tercera del departamento de Maldonado, en la ciudad de Pan de Azúcar.

La investigación está encabezada por la Fiscalía Departamental de Toledo y la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado.

El Ministerio Público identificó a 58 personas que son las que están bajo investigación, aparte de las 10 que ya fueron condenadas. Entre ellas, el abogado Gustavo Bentos que operaba en Maldonado a través de, por lo menos, un gestor, según pudo saber FM GENTE. Bentos realizó más de 110 transferencias en un año por casi 800 mil pesos a los denominados “informantes”.

La red de "abogados caranchos" operaba mediante una estructura piramidal y jerarquizada dedicada a lucrar de forma ilegal con datos protegidos sobre siniestros de tránsito.
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