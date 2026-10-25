Villegas destacó el respaldo político al presupuesto de Maldonado y anunció inversiones hasta 2030

Como lo informó FM GENTE, la Junta Departamental de Maldonado aprobó por unanimidad en la noche de este viernes, la modificación presupuestal correspondiente al período 2027-2030, presentada por el gobierno del intendente Miguel Abella. Luego que siguiera el trámite a través del Tribunal de Cuentas de la República volvió a la Junta, donde se resolvió pasar el expediente a la Comuna para las modificaciones dispuestas.



Al respecto en conferencia de prensa que participó FM GENTE, el Dr. Villegas afirmó que el organismo consideró que el presupuesto fue presentado correctamente y que resulta razonable.



Además, sostuvo que la nueva planificación contempla un incremento de 60 millones de dólares en inversión y funcionamiento respecto al presupuesto vigente.



El jerarca destacó el consenso político alcanzado en la Junta Departamental y atribuyó el acuerdo a la gestión del intendente Miguel Abella.



Respecto a las observaciones del Tribunal de Cuentas, explicó que serán corregidas en el ámbito de Ejecutivo Comunal.



Por otro lado, recordó que entre las principales inversiones previstas, mencionó la asignación de 10 millones de dólares al presupuesto participativo, que permitirá a los vecinos seleccionar proyectos y obras para sus localidades.



En materia de infraestructura, señaló que ya se encuentran en ejecución obras en avenida Leandro Gómez y en el puente de Paso del Guerrero, este último con aportes del Gobierno Nacional y Departamental.



También señaló las intervenciones previstas en avenida del Mar, Camino de los Ceibos y la transformación del centro de Maldonado.



Villegas explicó que uno de los principales objetivos de la administración es acompañar el crecimiento del departamento de manera ordenada, mediante inversiones en movilidad, ordenamiento territorial, protección ambiental y políticas sociales.



En ese sentido, adelantó que antes de finalizar el año se presentará un informe sobre la modernización del transporte público departamental, elaborado por la Facultad de Arquitectura y el Centro de Investigaciones Económicas.



Sostuvo que Maldonado enfrenta nuevos desafíos vinculados al crecimiento poblacional y estimó que actualmente cuenta con entre 240.000 y 250.000 personas, incluyendo la población flotante.

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