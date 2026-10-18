El sol vuelve a Maldonado, pero las lluvias podrían regresar antes del fin de semana

La semana del lunes 19 al domingo 25 de octubre comenzará con temperaturas frescas y abundante nubosidad en Maldonado.



Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el lunes 19 se presentará nuboso, con posibilidad de precipitaciones escasas y temperaturas entre los 8 °C y los 17 °C.



Para el martes 20 se prevé una mejora de las condiciones, con períodos de sol y una máxima de 19 °C. También se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.



De acuerdo con previsiones meteorológicas complementarias, el miércoles 21 continuará el tiempo mayormente soleado, con temperaturas cercanas a los 19 °C.



Sin embargo, el jueves 22 aumentaría la nubosidad y podrían registrarse lluvias, condiciones que se extenderían durante el viernes 23, con temperaturas máximas de entre 17 °C y 20 °C.



Para el sábado 24 se mantiene la posibilidad de precipitaciones, principalmente durante las primeras horas del día, mientras que el domingo 25 se presentaría mayormente nublado y fresco, con una máxima cercana a los 16 °C.

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