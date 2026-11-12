Se viene un fin de semana caluroso, pero el sábado podrían llegar las lluvias y tormentas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé un fin de semana con temperaturas elevadas en Maldonado, aunque las condiciones del tiempo estarán marcadas por la nubosidad y la posibilidad de lluvias.



Para este viernes 13 se espera una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 28 °C. Durante la jornada estará nuboso, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla.



El sábado 14 será el día más caluroso, con una mínima de 15 °C y una máxima de 29 °C. Sin embargo, Inumet anuncia probables precipitaciones y tormentas tanto en la mañana como durante la tarde y noche.



Para el domingo 15 se prevé una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 27 °C. La probabilidad de lluvias será baja.

Firma editorial: Redacción FM GENTE