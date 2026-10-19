Arresto ciudadano: dos adolescentes quisieron robar una moto y un vecino lo impidió

Dos adolescentes, de 15 y 17 años, intentaron robar una moto que se encontraba estacionada sobre la intersección de las calles Ventura Alegre y Carolina Saboya, en inmediaciones del Hemocentro de Maldonado.



El episodio, ocurrido la noche del sábado 17, fue advertido por un vecino que intervino en la situación y los retuvo hasta la llegada de la Policía.



Al lugar concurrió personal de URPM de Zona Operacional II y detuvo a los implicados. Tras comparecer ante la Justicia, ambos fueron formalizados como responsables de una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.



Se les impuso medidas socioeducativas no privativas de libertad por el plazo de cuatro meses, que incluyen la incorporación a un programa de orientación y apoyo a cargo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

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