VIDEO| Vecino vio cómo intentaban robar una moto desde el estacionamiento de un edificio y frustró el hurto a los gritos

Un hombre intentó llevarse una moto que estaba estacionada en el edificio Parque Viana, en Maldonado, pero un vecino advirtió lo que sucedía desde su apartamento y logró frustrar el hurto a los gritos.



De acuerdo con las imágenes difundidas por el periodista de FM GENTE Marcelo Gallardo en su cuenta de X, el desconocido fue descubierto mientras manipulaba una moto en el estacionamiento del edificio.



"¿Qué estás haciendo?", le gritó el vecino desde la ventana, y luego le pidió varias veces que se fuera. El hombre respondió que había algo tirado, pero permaneció unos segundos más junto al vehículo.



Finalmente, se alejó caminando y luego salió corriendo del lugar.



El episodio ocurrió este sábado 14 de noviembre, en el edificio Parque Viana, ubicado en la esquina de las avenidas Joaquín de Viana y Roosevelt.

Firma editorial: Redacción FM GENTE