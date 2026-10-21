Bebé de 16 meses continúa en CTI: las lesiones no coincidirían con la versión de la dueña de la guardería

El bebé de 16 meses que sufrió un traumatismo de cráneo grave mientras estaba al cuidado de la propietaria de una guardería en Maldonado continúa internado en CTI de una mutualista, con estado reservado.Según pudo saber FM GENTE a través de una fuente vinculada al caso, la mujer habría declarado que el niño se le cayó. Sin embargo, el médico que constató las lesiones consideró que la gravedad de las heridas no sería compatible con esa versión.Por otra parte, fuentes de fiscalía indicaron a FM GENTE que la mujer atendía sola la guardería, sin contar con otros funcionarios, por lo que el establecimiento dejó de funcionar tras disponerse su prisión preventiva.De manera extraoficial, se pudo saber que la imputada había trabajado anteriormente en la sala maternal de una institución educativa de Maldonado, de la que habría sido apartada tras quejas de padres.Consultada sobre la posible existencia de otras denuncias, Fiscalía indicó que la investigación continúa en curso y que se decretó la reserva del expediente.El hecho ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando el bebé se encontraba bajo el cuidado exclusivo de la imputada.Imagen meramente ilustrativa