Formalizaron a la dueña de una guardería por lesiones graves a un bebé de 16 meses en Maldonado

La Fiscalía Departamental de Maldonado de 5.º Turno logró este martes 20 de octubre la formalización de una mujer, propietaria de una guardería, por su presunta responsabilidad en las lesiones graves sufridas por un bebé de 16 meses.



El hecho ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando el niño se encontraba bajo el cuidado exclusivo de la mujer y sufrió un traumatismo encéfalo-craneano grave, que puso en riesgo su vida.



Según Fiscalía, la imputada tampoco solicitó asistencia médica de urgencia, pese a la gravedad de las lesiones que presentaba el bebé.



La mujer fue formalizada por la presunta comisión de un delito de lesiones graves, a título de dolo y en calidad de autora.



La Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.

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