Formalizaron a la dueña de una guardería por lesiones graves a un bebé de 16 meses en Maldonado

El hecho ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando el niño se encontraba bajo el cuidado exclusivo de la mujer y sufrió un traumatismo encéfalo-craneano grave, que puso en riesgo su vida.
Según Fiscalía, la imputada tampoco solicitó asistencia médica de urgencia, pese a la gravedad de las lesiones que presentaba el bebé.
La mujer fue formalizada por la presunta comisión de un delito de lesiones graves, a título de dolo y en calidad de autora.
La Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.