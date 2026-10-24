El duro relato del fiscal sobre el caso de la guardería: se quiebra al detallar las lesiones del bebé

La dueña de una guardería de Maldonado fue formalizada la semana pasada, como informó FM GENTE, como presunta autora de lesiones graves contra un bebé de 16 meses que estaba bajo su cuidado.



Durante la audiencia, a la que accedió FM GENTE, el titular de la Fiscalía Departamental de Maldonado de 5º Turno, Dr. Jorge Vaz, se mostró visiblemente conmovido y al borde del llanto al detallar las graves lesiones sufridas por el niño. Enumeró que el bebé presentaba una fractura lineal frontal derecha no deprimida, hematomas subdurales masivos y hemorragias retinianas bilaterales que requirieron una intervención quirúrgica de urgencia.



El fiscal relató que el niño registraba desde su nacimiento controles pediátricos normales, y desarrollo adecuado y sin lesiones. “Conforme a nuestra prueba reunida, este traumatismo fue causado por la señora mediante una acción violenta que incluyó al menos un impacto craneal y un mecanismo comúnmente conocido como sacudida”, puntualizó.



Vaz continuó relatando que tras los hechos la mujer envió un audio de WhatsApp a la madre del niño, cerca de las 15:50 horas, diciéndole que “el niño quedó desvanecido”. Pese a eso, “no llamó a ningún servicio de emergencias, llamó a la madre”, señaló el fiscal. “Mientras tanto le aplicó alcohol al niño, le masajeó el pecho y le pasó un paño húmedo por la cabeza”, añadió.



“Tíos del niño llegaron al local y lo encontraron en brazos de la imputada, desvanecido, sin reaccionar, con las manos rígidas y los pies fríos”, relató el Ministerio Público. “Lo trasladaron en su vehículo e interceptaron a una ambulancia en el camino y la pediatra de esa unidad presenció un ataque epiléptico severo y logró detenerlo administrando el medicamento midazolam. Posteriormente ingresó al sanatorio con coma, anisocoria (trastorno neurológico severo), con bradipnea (disminución de la frecuencia respiratoria) y bradicardia (fallo del sistema eléctrico del corazón)”, detalló.



El fiscal afirmó que posteriormente la imputada “dio versiones incompatibles entre sí”. De acuerdo con su alegación, la mujer realizó diferentes relatos a través de mensajes de WhatsApp. Al padre del niño le manifestó que se golpeó en la cabeza y estaba en shock y al tío le dijo que se había desvanecido y caído.



Luego de la internación del bebé, le aseguró al padre que el pequeño se golpeó tres veces contra distintas superficies - una alfombra de goma, una baldosa y una casita de juguetes – y que no llamó a una emergencia médica porque, según sus dichos, el niño estaba bien, ya que había comido y dormido.



“Las versiones se contradicen en todos los puntos esenciales”, afirmó Vaz, y brindó otros dos ejemplos: “En un audio dice que esperaba a la emergencia, pero no hay registro de que haya llamado a ninguna emergencia”. “En otro audio dice que el niño nunca se cayó y que jamás se desmayó”.



Asimismo, el fiscal señala que las lesiones enumeradas “no se explican por las caídas de baja altura que relata la imputada”.



El bebé permanece internado en CTI y la dueña de la guardería, de 58 años, cumple prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.

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