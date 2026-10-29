Fue dado de alta el bebé de 16 meses que sufrió graves lesiones en una guardería de Maldonado

El bebé de 16 meses que sufrió un traumatismo encéfalo-craneano grave mientras se encontraba en una guardería de Maldonado fue dado de alta médica, luego de permanecer bajo atención debido a la gravedad de las lesiones que pusieron en riesgo su vida.



Según la información obtenida, el pequeño presenta una evolución que permitió su egreso del centro asistencial, aunque todavía mantiene inflamación en la cabeza como consecuencia del traumatismo sufrido.



Los médicos indicaron que será necesario esperar su evolución y realizar los controles correspondientes para establecer si las lesiones pueden dejar secuelas a mediano o largo plazo.



Por el momento, el alta médica constituye una noticia alentadora, aunque todavía no es posible determinar las consecuencias definitivas del episodio.



LA PROPIETARIA DE LA GUARDERÍA SIGUE EN PRISIÓN PREVENTIVA



El hecho ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando el niño se encontraba bajo el cuidado exclusivo de la propietaria de una guardería de Maldonado. De acuerdo con la investigación de Fiscalía, el bebé sufrió un traumatismo encéfalo-craneano de entidad grave que llegó a poner en peligro su vida.



La Fiscalía Departamental de Maldonado de 5.º Turno logró el martes 20 de octubre la formalización de la mujer por la presunta comisión de un delito de lesiones graves, a título de dolo y en calidad de autora.



Uno de los aspectos señalados por Fiscalía es que la responsable de la guardería no habría solicitado asistencia médica de urgencia, pese a la gravedad de las lesiones que presentaba el pequeño.



La Justicia dispuso como medida cautelar la prisión preventiva de la imputada durante 120 días, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo el episodio.

Firma editorial: Redacción FM GENTE