Brasil define este domingo su futuro político en una elección marcada por la polarización entre Bolsonaro y Lula

Brasil, el país más poblado de Sudamérica y la mayor economía de la región, atraviesa un nuevo proceso electoral que tendrá consecuencias para su política interna y sus relaciones internacionales durante los próximos cuatro años.



La primera vuelta de las elecciones generales se celebró el domingo 4 de octubre. Al no alcanzarse la mayoría absoluta de votos válidos requerida para definir la Presidencia en esa instancia, corresponde realizar una segunda votación entre las dos candidaturas más votadas.



LULA, BOLSONARO Y LA FUERTE DIVISIÓN POLÍTICA DE BRASIL



El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), llegó a este proceso electoral después de regresar al poder en enero de 2023, cuando inició su tercer mandato presidencial.



Su gestión ha estado marcada por debates sobre la situación económica, las políticas sociales, el empleo, la seguridad pública y las relaciones internacionales.



En la oposición, el expresidente Jair Bolsonaro continúa siendo una figura de referencia para importantes sectores de la derecha brasileña, aunque su situación judicial y electoral condicionó su participación en estos comicios. Ante esto, su hijo, Flávio tomó la bandera y lugar de su padre y enfrentó a Lula en la campaña que desembocó con su triunfo por poco más de un punto en la primera vuelta.



La disputa política entre el oficialismo y la oposición refleja una división que se profundizó durante los últimos años y que tiene expresiones tanto en el Congreso como en los gobiernos estaduales y en la sociedad.



TEMAS CENTRALES



La situación económica ocupa un lugar destacado en el debate electoral brasileño. El poder adquisitivo de los trabajadores, la inflación, las oportunidades laborales y las políticas de asistencia social forman parte de las principales preocupaciones de la población.



También la seguridad pública se ha convertido en un asunto central, especialmente por la actividad de organizaciones criminales, el narcotráfico y la violencia en grandes centros urbanos.



A estos temas se suman las diferencias sobre las políticas ambientales, la protección de la Amazonia, las relaciones comerciales y el papel de Brasil en el escenario internacional.



UNA ELECCIÓN QUE TAMBIÉN INTERESA EN URUGUAY



El resultado electoral brasileño tiene especial relevancia para Uruguay por los estrechos vínculos comerciales, turísticos y políticos entre ambos países.



Brasil es uno de los principales socios comerciales uruguayos y mantiene una relación económica particularmente importante con los departamentos fronterizos.



Las decisiones que adopte el próximo gobierno brasileño en materia de comercio exterior, integración regional y funcionamiento del Mercosur tendrán incidencia directa en la economía uruguaya.



El turismo también constituye un factor de interés, especialmente para destinos como Punta del Este, Piriápolis y otros balnearios de Maldonado, que reciben cada verano a miles de visitantes brasileños.



COMO SE DEFINE LA SEGUNDA VUELTA



En Brasil, el voto es obligatorio para las personas alfabetizadas de entre 18 y 70 años, con las excepciones previstas por la legislación electoral. Es facultativo para jóvenes de 16 y 17 años, mayores de 70 y personas analfabetas.



Para ganar la segunda vuelta presidencial, una candidatura debe obtener más de la mitad de los votos válidos, excluidos los votos blancos y nulos.



El Tribunal Superior Electoral (TSE) es el organismo encargado de organizar y supervisar el proceso, así como de divulgar los resultados oficiales.



La jornada de este domingo 25 de octubre será decisiva para establecer quién gobernará Brasil a partir del 1.º de enero de 2027 y qué orientación política tendrá la principal potencia económica de América del Sur durante los próximos cuatro años.



Padrón habilitado: ∼159 millones. Votaron en 1ra vuelta: ∼125.272.513 personas. Resultados 1ra vuelta - 4 de octubre 2026: Flávio Bolsonaro (PL): 47,03% - ∼56-57 millones de votos. Lula (PT): 45,16% - ∼54 millones de votos.



Diferencia: 2,2 millones de votos a favor de Flávio Sorpresa total, todas las encuestas daban empate o Lula arriba. Ganó Flávio por 1,87 puntos.



QUE DICEN LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS



El senador ultraderechista y candidato presidencial Flávio Bolsonaro ganaría la segunda vuelta de las elecciones con un 51 % de los votos válidos frente al 49 % del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según los dos últimos sondeos antes de la cita en las urnas del domingo.



Las encuestas de Quaest y Datafolha, las dos firmas demoscópicas más importantes del país, dejaron a ambos candidatos en empate técnico, ya que el margen de error de ambos estudios es de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.



No obstante, en comparación con el sondeo de Datafolha divulgado el jueves pasado, que mostró a los dos aspirantes empatados con el 50 %, el hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro ha recuperado cierta ventaja numérica en estas últimas 48 horas.



Por otro lado, Datafolha indica que si se contabilizan los sufragios blancos y nulos, y la abstención, el senador se queda con el 48 % de las intenciones de voto frente al 47 % que lograría el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), en busca de su cuarto mandato no consecutivo.



Un 3 % aseguró que votará nulo y otro 2 % aún se declara indeciso.



En el caso de Quaest, Flávio logró el 46 % de los apoyos frente al 45 % de Lula, la misma diferencia de un punto que reflejó el miércoles pasado.



Los resultados de Datafolha son fruto de entrevistas presenciales a 4.050 electores realizadas entre el viernes y este sábado, último día de campaña, mientras que Quaest interrogó a 3.702 durante el mismo intervalo de tiempo.



Para prolongar su mandato, Lula cambió radicalmente su estrategia de cara a la segunda vuelta.



Apostó por aumentar su presencia en las redes sociales y en las calles, al tiempo que incidió en desgastar la imagen de su adversario, recordando las sospechas de corrupción y sus supuestos nexos con el crimen organizado que pesan sobre el primogénito de Jair Bolsonaro.



Flávio ha querido exhibir un talante más moderado, con un discurso aspiracional adornado con palabras como «futuro», «prosperidad» y «cambio». El aspirante del Partido Liberal (PL) también se ha comprometido a excluir de su plan de ajuste fiscal a las familias más necesitadas.

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