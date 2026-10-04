Las claves del triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil; que pasará en el balotaje con Lula; hubo más de 30 millones de personas que no votaron

Al no superar el 50% de los votos válidos, ningún candidato evitó el balotaje. Segunda vuelta confirmada. Ambos candidatos se enfrentarán nuevamente el 25 de octubre para definir quién gobernará a partir de 2027.



Bolsonaro alcanzó el 47,05% que significan 56.077.105 de votos, mientras que Lula llegó al 45.14% con 53.811.809 votos, con el 99.90% de las mesas escrutadas.



Las encuestas previas daban una leve ventaja a Lula y proyectaban balotaje. El resultado de hoy invirtió esa tendencia en el inicio del escrutinio, donde Flávio llegó a superar el 51% con el 10% y 20% de mesas contadas, para luego estabilizarse en torno al 48%.



Lula da Silva (80 años) busca su cuarto mandato no consecutivo. Centró el cierre de campaña en una caminata en la Avenida Paulista defendiendo la democracia y la soberanía nacional frente al intervencionismo.



Flávio Bolsonaro (45 años), senador y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, hoy bajo arresto domiciliario condenado a 27 años por intento de golpe de Estado en 2023. Se presenta como una versión más moderada que su padre, con eje de campaña en la inseguridad.



La elección es una continuidad de la polarización de 2022, cuando Lula había ganado la primera vuelta con 48,43% vs 43,20% de Jair Bolsonaro y luego el balotaje por 50,90% a 49,10%.



Esta jornada del domingo 4 de octubre se desarrolló de forma pacífica, según la Policía Federal, aunque con 48 detenciones por presuntos delitos electorales y logró incautar 769.300 Reales, unos 148 mil dólares.



Empieza ahora la campaña de segunda vuelta para captar el voto de los otros 10 candidatos que quedaron fuera de carrera.



QUE PUEDE PASAR



El bolsonarismo sobrevive sin Jair en la boleta y vuelve a mostrar un voto oculto que las encuestas no capturaron, como ya ocurrió en 2018 y 2022.



Lula retiene su bastión del Nordeste pero encuentra un techo electoral similar al de 2022, cuando ganó la primera vuelta 48,43% a 43,20% y el balotaje por solo 1,8 puntos (50,90% a 49,10%), la elección más estrecha de la historia.



El balotaje en 21 días se definirá en torno a seguridad, economía y política exterior.



Flávio Bolsonaro busca capitalizar el malestar por la inseguridad y alinearse con la nueva ola de derecha continental; Lula apuesta al voto anti-bolsonarista de centro y a la defensa del rol del Estado.



El trasvase de votos de los otros diez candidatos eliminados y los debates televisivos de la última semana serán decisivos.



Delfines de Bolsonaro ganaron en San Pablo, Río de Janeiro, Paraná, en este último bastión lo hizo el ex juez Sergio Moro, que envió a la cárcel a Lula.



CLAVES DE LAS ELECCIONES EN BRASIL



1. Las encuestas volvieron a subestimar al bolsonarismo.



Es el tercer ciclo consecutivo que pasa. Ya ocurrió en 2018 y 2022: el voto de derecha llega con menos declaración en encuestas y más movilización el día de la elección. Hoy Flávio revirtió el pronóstico de una ventaja mínima de Lula y arrancó la noche arriba del 50%, aunque sin alcanzar el umbral para evitar balotaje.



2. No es Jair, pero es el bolsonarismo vivo. Flávio Bolsonaro logró nacionalizar una figura que hasta hace 6 meses era poco conocida fuera de Río. Su estrategia fue doble: distanciarse en formas de su padre ("más moderado, gestor") pero capitalizar su símbolo - cerró su campaña el sábado con foto de Jair y con el pedido de libertad para los condenados por el 8 de enero de 2023.

El bolsonarismo mostró que sobrevive sin Jair en la boleta.



3. Lula retiene el Nordeste, pero le cuesta crecer. Lula mantiene su bastión histórico y entre el voto que asocia al PT con programas sociales, pero a los 80 años y buscando el cuarto mandato, su techo electoral parece ser el mismo de 2022: 48-50%.



Necesita en el balotaje el voto anti-bolsonarista de centro y de los otros candidatos. En 2022 logró sumar 3 millones entre vueltas; Bolsonaro sumó 7 millones y acortó de 6,1 a 2,1 millones la diferencia.



4. Los temas que definen el balotaje. Seguridad: principal preocupación según Datafolha.



Flávio hizo eje ahí. Lula responde con fortalecimiento de programas sociales y rol del Estado. Economía: impuestos, costo de vida y empleo.



Flávio promete baja impositiva; Lula defiende intervención estatal y soberanía.



Internacional: Lula denuncia intervencionismo de EE.UU. y Trump en la región; Flávio busca realinear a Brasil con la derecha continental que ganó en Chile, Ecuador, Perú y Colombia en este ciclo.



5. Lo que viene hasta el 25 de octubre. El balotaje será de 21 días, muy corto y muy intenso. Claves: debates televisivos en la última semana, trasvase de votos de los candidatos eliminados (ninguno pasó del 5%), y capacidad de movilización.



Todo indica que 2026 va por el mismo camino de un peleado balotaje.

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