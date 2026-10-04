Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentarán en una segunda vuelta por la Presidencia de Brasil

Los colegios electorales de Brasil cerraron este domingo a las 17:00 horas y comenzó el recuento electrónico de votos de las elecciones presidenciales, regionales y legislativas.



Con el 98,20% del escrutinio, Flávio Bolsonaro lidera la elección con el 47,33% de los votos, seguido por Luiz Inácio Lula da Silva, que obtiene el 44,81%.



Al no alcanzar ninguno de los candidatos el 50% de los votos válidos, ambos deberán enfrentarse en una segunda vuelta, que se realizará el próximo domingo 25 de octubre.



Unos 158,7 millones de brasileños estaban habilitados para votar. Además de elegir al próximo presidente, los ciudadanos votaron por 27 gobernadores, 513 diputados, dos tercios del Senado y representantes de las asambleas legislativas regionales.





(ACTUALIZADA 21 HORAS)

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