Brasil llega a las urnas con Lula y Flávio Bolsonaro como protagonistas de una campaña de confrontación

Los dos candidatos utilizaron las últimas horas de campaña para reforzar sus principales mensajes antes de que comience la jornada electoral. Lula encabezó una movilización en San Pablo, mientras Flávio Bolsonaro cerró su recorrido con actividades en el mismo estado, sumado también el de Río de Janeiro.



La disputa llega a las urnas atravesada por dos ejes centrales. Lula puso énfasis durante la campaña en la defensa de la soberanía brasileña, los programas sociales y la continuidad de su administración. Flávio Bolsonaro, en tanto, centró buena parte de su discurso en seguridad, combate al crimen organizado, reducción del gasto público y críticas al costo de vida.



El último tramo de la campaña también estuvo marcado por la ausencia de ambos en el último debate televisivo previsto antes de la elección. El encuentro fue finalmente cancelado después de que los dos principales candidatos desistieran de participar.



Además de la Presidencia, los brasileños elegirán integrantes del Congreso, gobernadores y representantes estaduales. La votación definirá también si la elección presidencial queda resuelta en primera vuelta o si será necesario acudir a un balotaje, previsto para el 25 de octubre.



En la víspera de la votación, la encuesta CNT/MDA difundida este sábado registró a Lula con 47,8% de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro con 42,1%. El relevamiento entrevistó a 2.007 personas entre el 30 de setiembre y el 2 de octubre, con un margen de error de 2,2 puntos porcentuales.

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