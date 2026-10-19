Así se celebra el Día de Maldonado en la plaza San Fernando con juegos y gastronomía

Desde el año 2004, cada 19 de octubre se celebra el Día de Maldonado, iniciativa impulsada por el edil colorado Eduardo Elinger con la finalidad de reivindicar la historia del departamento y fortalecer el sentido de pertenencia de sus habitantes.Es así que durante toda la jornada de este lunes se puede disfrutar en la plaza San Fernando de una variada propuesta que logra fusionar el pasado y el presente. El alcalde del Municipio Damián Tort destacó la excelente recepción por parte del público, señalando que las actividades conjugan desde juegos antiguos y marcos fotográficos con personajes históricos, hasta estaciones de inteligencia artificial y una destacada oferta gastronómica."Maldonado es muy cosmopolita, tiene poco arraigo, como se dice siempre, y poco sentido de pertenencia. Lo que queremos hacer con esto es que la gente sepa, por ejemplo, por qué una calle tiene ese nombre y lo que fue en la historia de nuestro departamento", reflexionó Tort en diálogo con FM GENTE.La programación cultural continuará por la tarde y noche, con espectáculos de danzas folclóricas programados para las 18:00, 19:00 y 20:00 horas. “Vamos a tener durante todo el día un espectáculo en esta plaza que es tan linda y que creo que tenemos que usarla un poco más”, expresó el jerarca.POR QUÉ SE ELIGIÓ ESTA FECHA COMO EL DÍA DE MALDONADOLa elección de esta fecha tiene su fundamento en un documento histórico que se remonta al 19 de octubre de 1594. Ese día, en San Lorenzo de El Escorial (España), el rey Felipe II firmó una Real Orden dirigida al gobernador del Paraguay, Fernando de Zárate, en la que hacía referencia a la necesidad de poblar la denominada isla de Maldonado, actualmente conocida como Isla Gorriti.El documento constituye el antecedente escrito más antiguo conocido en el que aparece el nombre de Maldonado.Foto: FM GENTE