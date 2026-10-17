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18:26

Detenido en Argentina uno de los asaltantes al BROU de Pando

El detenido, de 38 años, también era buscado por un homicidio cometido en Montevideo. Durante el procedimiento se incautaron armas, droga, dinero y teléfonos celulares.

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Un hombre de 38 años, identificado como Inti Camilo Cuba Vignolo, fue detenido en las últimas horas en Argentina, en el marco de la investigación por la rapiña perpetrada el pasado 24 de agosto en una sucursal del Banco República de la ciudad de Pando, departamento de Canelones.

El hombre también se encontraba requerido por un homicidio cometido en marzo de este año en Montevideo.

La captura se produjo durante un control de ruta en Brazo Largo, provincia de Entre Ríos. Según informó el Ministerio del Interior, las investigaciones realizadas mediante la coordinación entre las policías de ambos países permitieron establecer que el implicado planificaba ingresar a territorio uruguayo.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola, un revólver, medio kilogramo de una sustancia compatible con cocaína, siete teléfonos celulares, 2.000 dólares estadounidenses, 82.000 pesos uruguayos y 200.000 pesos argentinos.

Las autoridades de Uruguay y Argentina continúan realizando las coordinaciones correspondientes en relación con el caso.

Foto: Ministerio del Interior
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