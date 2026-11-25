El llamado está dirigido a personas mayores de 18 años que cumplan con los requisitos establecidos por la Administración. Los puestos se distribuirán entre los distintos municipios: 42 corresponden a Maldonado, 10 a San Carlos, seis a Solís Grande, seis a Pan de Azúcar, seis a Piriápolis, seis a Aiguá y cuatro a Garzón y José Ignacio.
La selección se realizará mediante un sorteo ante escribano público. Se confeccionarán listas de prelación para cada municipio y las personas seleccionadas serán convocadas de acuerdo con las necesidades de la Intendencia.
¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE Y QUÉ DOCUMENTOS DEBEN PRESENTAR?
Los interesados deberán ser ciudadanos naturales o legales con al menos tres años de ejercicio de la ciudadanía, tener 18 años cumplidos y contar con Primaria completa.
Además, no podrán tener otro cargo o función remunerada en un organismo del Estado al momento de firmar el contrato, salvo las excepciones previstas para la docencia y las pasividades. Tampoco podrán haberse retirado de la función pública mediante incentivos que impidan su reingreso ni haber sido destituidos.
Al momento de anotarse deberán presentar cédula de identidad vigente, credencial cívica, comprobante de domicilio en Maldonado y constancia de Primaria completa aprobada. El domicilio podrá acreditarse mediante una factura de UTE, OSE, ANTEL u otro servicio a nombre del interesado, o con un certificado policial de residencia.
La documentación deberá presentarse en original y fotocopia. La Intendencia aclaró que no aceptará inscripciones de personas que no cumplan con todos los requisitos.
¿DÓNDE Y CUÁNDO INSCRIBIRSE?
Las inscripciones se realizarán entre el lunes 30 de noviembre y el viernes 11 de diciembre, inclusive, de lunes a viernes, entre las 9:15 y las 14:45 horas.
Se podrá realizar el trámite de forma presencial en el hall de entrada del Frontón del Campus, sobre la calle Burnett, o en los municipios correspondientes a cada localidad.
También estará disponible la inscripción por internet, a través del sitio web de la Intendencia de Maldonado, en el apartado de llamados laborales: click aquí
En ese caso, será necesario completar el formulario y adjuntar toda la documentación solicitada. Cada persona podrá inscribirse en un solo lugar. Si se detectan inscripciones duplicadas, todas serán anuladas.
¿QUÉ PASA DESPUÉS DEL SORTEO?
Las personas que resulten sorteadas y sean convocadas deberán presentar carné de salud vigente, certificado médico que acredite que están aptas para realizar tareas de peón, certificado de buena conducta y certificado de no estar inscriptas en el registro nacional de violadores y abusadores sexuales. Estos dos últimos documentos podrán presentarse también con una constancia de que están en trámite.
Antes de ingresar, deberán participar de una capacitación sobre seguridad e higiene laboral, normas de funcionamiento de la Intendencia, licencias y aspectos éticos. También tendrán que superar una evaluación psicolaboral. Ambas instancias serán eliminatorias.
Si una persona convocada no se presenta a la capacitación o a la evaluación, quedará fuera de la lista y se llamará a otro aspirante, respetando el orden del sorteo.
Los contratos serán inicialmente por seis meses, con una carga horaria de 40 horas semanales y una remuneración correspondiente al grado O 02. Las tareas se realizarán en los lugares y momentos que determine la Administración.
Las listas de personas sorteadas tendrán vigencia hasta el final del actual período de gobierno departamental. Esto significa que quienes no ingresen entre los primeros 80 también podrán ser convocados más adelante, si surgen nuevas necesidades de personal.
CUPOS RESERVADOS
El llamado también contempla puestos reservados para determinados grupos de población: un 8% para personas afrodescendientes, un 4% para personas con discapacidad, un 1% para personas trans y un 2% para víctimas de delitos violentos.
Quienes se postulen por estos cupos deberán presentar la documentación específica que acredite su situación, de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases del llamado.