“Promocionan la violencia”: duro descargo de dirigente de Artigas Juniors tras sanción de tribunal disciplinario

El Tribunal de Penas, Protestas y Denuncias de la Liga Mayor de Fútbol de Maldonado resolvió sancionar al Club Artigas Juniors con la pérdida de un punto en el campeonato y la obligación de disputar tres partidos como local a puertas cerradas, como consecuencia de los graves incidentes registrados al finalizar el encuentro frente a Charrúas, disputado el pasado 23 de agosto.El secretario de Artigas Juniors Daniel Pereira calificó esta resolución como “injusta” en declaraciones a la Página Central de la Revista de FM GENTE.“Ellos son los verdaderos provocadores de la violencia, promocionan la violencia”, disparó Pereira en referencia al tribunal disciplinario. “Los que están sentados atrás de un escritorio son el antifútbol. El fútbol está dentro de la cancha”, apuntó.“Nosotros nos defendimos de un ataque. Hubo una actitud cobarde por parte de un jugador de Charrúa hacia un hincha de Artigas donde la impotencia generó defender a ese hincha que estaba siendo agredido por un jugador”, argumentó el secretario.“Eso se habló en el Tribunal de Penas. Quedaron varias pruebas pero es como vemos todos los días en la Justicia, se llevan pruebas y después no pasa nada”, añadió.“Los miembros del tribunal no estuvieron en el partido. Y hay ciertas pruebas que involucran a los dos clubes, pero hay un club que está tomando una acción que se llama legítima defensa ante un ataque. Después la legítima defensa se transforma en no legítima defensa porque en la resolución (se generalizan las responsabilidades)”, consideró.Pereira anunció que el club apelará la resolución ante la Organización del Fútbol del Interior (OFI). Señaló que el organismo ya está notificado sobre la situación y que varios integrantes han manifestado su rechazo de manera informal. “Les parece una vergüenza”, expresó. El dirigente dijo a FM GENTE que se exigirá que esta postura quede debidamente registrada en documentos “porque a las palabras se las lleva el viento”.“En la OFI van a decir `¿Y esto qué es? ¿Están sancionando al club visitante y el locatario queda inmaculado? ` Lo que pasa que el locatario es un club muy respetable de la sociedad ¿cómo lo vamos a sancionar?”, ironizó.