Están detenidos responsables de rapiña cometida en una finca de Cerro Pelado

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del miércoles, cuando dos individuos saltaron un muro y rompieron una ventana para ingresar a una finca sita en el entorno de calles Cerro Punta Ballena y Sierra de Las Cañas.



Los atracadores le exigían a la dueña de casa la entrega del dinero que tuviera consigo, y finalmente se retiraron llevándose una mochila conteniendo distintos efectos y documentos, según informó el jefe de Policía.



En la casa, se encontraban otra mujer y un niño, todos quienes resultaron ilesos, a pesar de que uno de los rapiñeros habría gatillado el arma -un revólver calibre 22- con intenciones de disparar.



La rápida respuesta de efectivos de la URPM y del grupo PADO de Zona 2, llevó a la detención poco después en cercanías del hecho, de dos individuos poseedores de antecedentes penales.



Asimismo, se recuperó el arma utilizada, un revólver calibre 22; los detenidos, tras declarar en Fiscalía, esta tarde comparecerán ante la Justicia.

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