La Expo San Carlos se lleva a cabo hasta el domingo con actividades rurales, educativas y culturales

La edición 87 de la Expo San Carlos se realizará desde este viernes 16 al domingo 18 de octubre en la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado de 10 a 21 horas.



El evento, con entrada libre y gratuita, contará con concursos de oficios tradicionales, una muestra de platería criolla y actividades para promover el trabajo de las mujeres rurales.



La propuesta incluirá exposición de animales, actividades comerciales, charlas técnicas, gastronomía y espectáculos musicales. También participarán estudiantes de la Escuela Agraria y más de 100 niños de 10 escuelas rurales del departamento.



Tanto este viernes como este sábado se llevarán a cabo, además, las Noches de La Rural, con DJ y pub en vivo.



El evento es organizado por la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado y busca reunir a productores, instituciones y público general en un espacio de intercambio entre el campo y la ciudad.

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