Echeverría cuestionó la ausencia del MGAP en la Expo Rural de San Carlos: “De espaldas al campo”

El diputado por Maldonado Diego Echeverría cuestionó la ausencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el departamento y señaló que su Dirección departamental continúa sin asumir funciones, pese a haber sido designada hace tiempo.



El legislador realizó el planteo luego de participar, como todos los años, en la ceremonia de clausura de la 87.ª Expo Rural de San Carlos, donde escuchó los planteos y las necesidades de las gremiales rurales.



“Un Ministerio de Ganadería absolutamente ausente. De espaldas al campo de Maldonado”, expresó Echeverría a través de una publicación en su cuenta de X.



En particular, el diputado apuntó a la situación de la representación ministerial en el departamento. “Quien no estuvo, porque está designada hace tiempo pero no ha asumido, es la Dirección del MGAP en Maldonado”, afirmó.



Echeverría vinculó esa situación con la falta de presencia y gestión del Ministerio ante las necesidades del sector rural del departamento. “Sin dar la cara, sin poner el hombro al campo, sin gestión, sin rumbo”, sostuvo.

Volver atrás