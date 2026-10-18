Formalizaron a conductor alcoholizado que circulaba a contramano y provocó lesiones graves a una motociclista en Maldonado

Según informó la Jefatura de Policía, el conductor circulaba a contramano y dio positivo en la prueba de espirometría.
El hecho ocurrió en la mañana del sábado 17 de octubre, en la intersección de Camino de los Gauchos y calle Uruguay.
Personal de la Seccional 6.ª y de la Unidad de Respuesta Móvil Policial (URPM) de Zona Operacional II concurrió al lugar tras recibir un llamado al servicio de emergencias 9-1-1.
Al arribar, los efectivos constataron la colisión entre un automóvil y una motocicleta.
La conductora del birrodado fue asistida por una unidad de emergencia médica y trasladada a un centro de salud, donde se le diagnosticó politraumatismo y fractura de miembro inferior izquierdo.
El automovilista resultó ileso. De acuerdo con las actuaciones policiales, circulaba en sentido contrario al habilitado y la espirometría practicada arrojó resultado positivo.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica. Posteriormente, el conductor fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.
Como medidas cautelares, deberá fijar domicilio y comunicar cualquier modificación al tribunal, además de solicitar autorización judicial para salir del país y entregar su pasaporte.
También tendrá que presentarse una vez por semana ante la seccional policial de su domicilio y tendrá prohibido conducir vehículos motorizados, con retención de su libreta de conducir.
Las medidas fueron dispuestas por un plazo de 90 días.