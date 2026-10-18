Formalizaron a conductor alcoholizado que circulaba a contramano y provocó lesiones graves a una motociclista en Maldonado

Un hombre de 30 años fue formalizado este domingo 18 de octubre por su presunta responsabilidad en un siniestro de tránsito ocurrido en Maldonado, en el que una motociclista de 42 años resultó gravemente lesionada.



Según informó la Jefatura de Policía, el conductor circulaba a contramano y dio positivo en la prueba de espirometría.



El hecho ocurrió en la mañana del sábado 17 de octubre, en la intersección de Camino de los Gauchos y calle Uruguay.



Personal de la Seccional 6.ª y de la Unidad de Respuesta Móvil Policial (URPM) de Zona Operacional II concurrió al lugar tras recibir un llamado al servicio de emergencias 9-1-1.



Al arribar, los efectivos constataron la colisión entre un automóvil y una motocicleta.



La conductora del birrodado fue asistida por una unidad de emergencia médica y trasladada a un centro de salud, donde se le diagnosticó politraumatismo y fractura de miembro inferior izquierdo.



El automovilista resultó ileso. De acuerdo con las actuaciones policiales, circulaba en sentido contrario al habilitado y la espirometría practicada arrojó resultado positivo.



En el lugar trabajó personal de Policía Científica. Posteriormente, el conductor fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.



Como medidas cautelares, deberá fijar domicilio y comunicar cualquier modificación al tribunal, además de solicitar autorización judicial para salir del país y entregar su pasaporte.



También tendrá que presentarse una vez por semana ante la seccional policial de su domicilio y tendrá prohibido conducir vehículos motorizados, con retención de su libreta de conducir.



Las medidas fueron dispuestas por un plazo de 90 días.

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