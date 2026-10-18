Hospital de Maldonado desarrolla una experiencia de rehabilitación sin antecedentes similares en Uruguay, según especialista

El Hospital de Maldonado cuenta con un servicio de rehabilitación mediante ejercicio físico que permite trabajar con pacientes que atraviesan enfermedades complejas, incluso antes de recibir el alta médica.



El médico internista y deportólogo Rodrigo Sebastián Melman explicó en La Contratapa de La Revista de FM GENTE que la iniciativa comenzó hace aproximadamente 12 años, con el objetivo de integrar la medicina interna y la medicina deportiva en el tratamiento de pacientes hospitalizados.



Según relató, las primeras actividades se desarrollaban junto a las camas y en los pasillos del hospital. Con el tiempo, y mediante aportes de empresas, particulares y funcionarios, se logró acondicionar un espacio con equipamiento específico para rehabilitación.



Actualmente, el servicio funciona durante la tarde en el sector de internación y atiende a pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedades respiratorias y renales, patologías oncológicas, problemas osteomusculares y pérdida de masa muscular asociada a enfermedades prolongadas.



También se trabaja con personas que egresan de cuidados intensivos y pacientes con obesidad severa que presentan otras complicaciones de salud.



Melman explicó que el objetivo es utilizar el ejercicio físico como parte del tratamiento, adaptando las actividades a las condiciones clínicas de cada persona.



Una de las particularidades del servicio es que los pacientes pueden comenzar su rehabilitación antes de abandonar el hospital, cuando su estado de salud lo permite.



El especialista aseguró que, si bien existen experiencias de rehabilitación cardíaca y otras modalidades en Uruguay, no conoce otra propuesta que reúna estas características dentro de una sala de internación.



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Desde este año, el servicio cuenta además con tres médicos que realizan su formación de posgrado en Medicina del Deporte en Maldonado.



Melman destacó que esta incorporación permite ampliar las actividades y abordar un mayor número de pacientes, aunque reconoció que la capacidad continúa condicionada por el espacio y los recursos disponibles.



Durante la entrevista, explicó que la medicina deportiva no se limita a la atención de atletas o deportistas de alto rendimiento, sino que también puede desempeñar un papel importante en la recuperación de personas con enfermedades crónicas.



En ese sentido, señaló que capacidades como la fuerza, el equilibrio, la coordinación y la velocidad también resultan fundamentales para actividades cotidianas, como levantarse de una silla, caminar o evitar caídas.



El médico destacó que la experiencia desarrollada en Maldonado busca demostrar que el ejercicio físico, bajo supervisión médica y con indicaciones adaptadas a cada paciente, puede constituir una herramienta de tratamiento y recuperación.

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