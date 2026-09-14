Importante incendio en una ferretería de Maldonado: se registran explosiones y una gran columna de humo

Una ferretería ubicada sobre avenida Aiguá, a la altura de Yerbal, sufrió un incendio durante la tarde de este lunes. El establecimiento se encontraba lindero a un residencial de adultos mayores, por lo que todas las personas que estaban allí fueron evacuadas de forma preventiva.



En el lugar trabajaron efectivos policiales y Bomberos para controlar las llamas. Desde distintos puntos de Maldonado se pudo observar una importante columna de humo.



Según pudo saber FM GENTE, en el interior del comercio se escucharon explosiones, producto de elementos que fueron afectados por el fuego.



También trabajaron emergencias médicas móviles para asistir a las personas del residencial, algunas de ellas afectadas por crisis nerviosas.



El jefe del Destacamento de Bomberos de Maldonado, Alejandro Moraes, destacó la actuación de los efectivos, quienes se encontraban trabajando en otra intervención, en un incendio registrado en La Barra, y se desplazaron rápidamente hacia Maldonado.



Al llegar, los bomberos encontraron el fuego casi generalizado en el interior de la ferretería. La principal tarea fue evitar que las llamas se propagaran hacia el residencial lindero, viviendas ubicadas en otros sectores y hacia el fondo del comercio. Según Moraes, esa tarea fue lograda con éxito en pocos minutos.



El jerarca confirmó que la ferretería sufrió pérdidas totales, mientras que el residencial no resultó afectado por el incendio. Los adultos mayores fueron evacuados por precaución y posteriormente regresaron alrededor de las 20 horas.



Moraes también señaló que, en principio, no se habían registrado personas afectadas por inhalación de humo. Todos los residentes se encontraban, dentro de lo posible, en las mismas condiciones de salud que tenían previamente.



La ferretería se encontraba cerrada al momento del incendio. Para ingresar, los bomberos debieron forzar uno de los portones.



En cuanto al origen del incendio, Moraes indicó que todavía no se ha podido determinar y que las causas deben ser investigadas con mayor profundidad.



El jefe de Bomberos confirmó además que ninguna vivienda, el residencial ni otras estructuras linderas resultaron afectadas por las llamas.







Cobertura: Diego Ocampo (texto) Lucía Marrero (imágenes) de FM GENTE y GENTE on Line















(Esta noticia ha sido actualizada a la hora 20)

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