Informarán sobre herramientas y redes para mejorar respuestas familiares y comunitarias

Comenzará a las 18.30 horas en el 5to piso de la Intendencia de Maldonado con la organización del Consejo Pastoral Evangélico de Maldonado (Copem).



Se trata de un intercambio sobre salud mental que aportará herramientas y redes de trabajo para apuntalar el bienestar de las familias.



Entre otros participantes estarán la licenciada Gloria Hernández Montenegro, presidenta de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud

(ACUPS) y el doctor Sergio Marta director de Salud y Adicciones de la Intendencia de Maldonado.



Serán acompañados por la sicóloga especializada en Adicciones Ángela Puglia Berceló y la operadora terapéutica Carolina Batista.



Hernández es Psicóloga Clínica especializada en Prevención y Rehabilitación de personas adictas a las drogas y sus familias.



Cofundadora de la Policlínica de Adicciones del Hospital Evangélico de Uruguay.



Representa a Uruguay en la Comisión de Mujeres de la Alianza Evangélica Latina (AEL).



Asesora a la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas.



Coordinó la realización del Encuentro Latinoamericano "Salud mental. ¿Un bien postergado?" cumplido en Montevideo en 2023.



El doctor Marta se desempeñó como jefe médico en la Unidad Penitenciaria "Las Rosas" en cercanías de la ciudad de Maldonado y en Sanidad Policial.



Fue subdirector del Hospital de Maldonado "Dr. Elbio rivero" y tiene trayectoria en la actividad privada.



Además de su actual cargo,cumplió funciones de responsabilidad como subdirector de la dirección general de Promoción Social (actual Desarrollo e Integración Social)

del gobierno departamental.



En esa etapa de desarrollaron los actuales cursos de capacitación en saberes y oficios de la intendencia y se sentó las bases de las "Guarderías de Verano"

(Centros de Atención Infantil de Verano-CAIV) que están en la órbita del COnsejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP.



El encuentro fue declarado de Interés Departamental.

Firma editorial: Redacción FM GENTE