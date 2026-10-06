“Queremos justicia, transparencia y verdad sobre su muerte”, reclaman familiares de recluso

La familia de un hombre que llevaba 16 años privado de libertad en cárcel Las Rosas y se encontraba a solo dos semanas de cumplir su pena denuncia falta de transparencia respecto a su muerte.



El hombre de iniciales P.C.V.P. y de 42 años fue encontrado sin vida este lunes 5 en un baño del centro penitenciario. Según informaron autoridades del centro a FM GENTE, la principal hipótesis apunta a un suicidio.



Sin embargo, familiares de P.C.V.P. se comunicaron este martes con FM GENTE para expresar su incertidumbre: “Tenemos muchísimas dudas”, enfatizaron. “Después de tantos años, estaba esperando salir y volver a su familia”, lamentaron.



De acuerdo con el relato de los familiares, el deceso no fue comunicado por el Ministerio del Interior – quienes hasta ahora no se han comunicado – sino que fue un interno quien les informó del hecho.



Asimismo, denuncian que luego de enterarse del fallecimiento, se les indicó que el cuerpo había sido trasladado a un centro hospitalario para su reconocimiento; sin embargo, al hacerse presentes en el lugar, el cuerpo no se encontraba allí. Hasta el momento, la familia desconoce quién ordenó y efectuó dicho traslado.



“Tampoco tenemos claro qué dice el médico forense, qué pasó exactamente, quién encontró el cuerpo, a qué hora ocurrió, si había cámaras, si se siguieron los protocolos correspondientes y qué investigación se está realizando”, expresaron a esta emisora.



Los familiares enfatizan que no buscan realizar acusaciones sin pruebas, sino “justicia, transparencia y la verdad sobre la muerte de nuestro familiar”. En ese sentido exigen que se preserve la evidencia y los registros que puedan ayudar a esclarecer el caso.



“Pedimos al Ministerio del Interior y a todas las autoridades que correspondan que nos den respuestas claras, que se investigue hasta el final y que no se cierre el caso simplemente diciendo que fue un suicidio sin que la familia tenga acceso a las explicaciones y procedimientos correspondientes”, concluyeron.





Foto: cárcel Las Rosas / Ministerio del Interior

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