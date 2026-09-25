Impulsan proyecto para aeropuerto El Jagüel pero no han obtenido respuestas

El proyecto del aeropuerto de El Jagüel, impulsado por Eduardo Leoncini -presidente del Aero Club de Punta del Este - busca que el aeródromo no pase a manos de privados, sino que sea administrado de forma conjunta por el gobierno departamental y el aero club local.



El proyecto propone un aeropuerto autosustentable, es decir, que la propia terminal genere los recursos necesarios para su mantenimiento mediante la modernización y cobro de servicios aeronáuticos de primer nivel, acordes a las exigencias turísticas de Punta del Este, explicó Leoncini en una entrevista con la Página Central de la Revista de FM GENTE.



“Hay que darle un lavado de cara, porque a este aeropuerto hace más de 25 años no se le hacía absolutamente nada. Esto que se le hizo del bacheo ahora no se hacía hace más de 25 años”, señaló.



El proyecto propone “servicio de combustible, de parqueo, mejorar las luminarias y la zona del parking frontal, una terminal adecuada con los baños en buen estado” puntualizó Leoncini, quien añadió que esto último mejoró desde que el establecimiento pasó a manos de la Intendencia.



“Antes venía gente después de dos o tres horas de vuelo que quería ir al baño y el baño estaba calamitoso”, contó.



Leoncini cuestionó la falta de avances en el expediente de su proyecto y lamentó las dificultades para mantener un diálogo directo con el intendente Miguel Abella. “Hemos intentado hablar pero siempre nos deriva al prosecretario que es el encargado de esto, hasta ahí han llegado las conversaciones”, aseguró.



El presidente del aero club insistió en que la propuesta presentada no implica una carga financiera ni una "inversión" de riesgo para la comuna.

“Vos mirás para el parque El Jagüel y es una maravilla como está, y mirás para el otro lado y estamos prácticamente en ruina la verdad. Se quedó en el tiempo. Hay muchas posibilidades a través de los sistemas que tiene Maldonado de crear cosas agradables a la vista y tener como en muchas partes del mundo aeródromos municipales”, concluyó.

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