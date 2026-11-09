Intendencia denuncia actos de vandalismo en espacios públicos atribuidos a hinchas de Nacional y Peñarol

La Intendencia de Maldonado radicó una denuncia policial por hechos delictivos realizados en espacios públicos de las avenidas Perimetral, Wilson Ferreira Aldunate y Luis Alberto de Herrera, así como en Camino Lussich, barrio Cerro Pelado y el barrio de realojo Kennedy.



La comuna informó a través de un comunicado que, desde hace varios días, se vienen registrando estos actos de vandalismo. Los daños incluyen pintadas en columnas del alumbrado, cartelería de nomenclatura y señalizaciones de tránsito. Según el texto, se presume que los responsables son hinchas de Nacional y Peñarol.



Ante esta situación, cuadrillas de la Intendencia se encuentran desplegadas en el territorio para revertir los daños. Fernando Servetto, director de Servicios de Limpieza Urbana de la comuna, detalló las tareas en curso: "Se está trabajando con un equipo municipal hidrolavando con agua caliente las columnas que son de hierro. En el caso del realojo Kennedy habían pintado unas columnas de madera, y las que son de hormigón las estamos borrando con manos de pintura".



El jerarca confirmó además que la denuncia ya fue formalizada, otorgando facultades a la Policía para intervenir en caso de constatar los hechos.



La administración recordó a la población que este tipo de conductas atentan contra el patrimonio de la comunidad y están penadas por la normativa vigente. Quienes infrinjan la ley serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley de Faltas (Artículo 367 del Código Penal), la cual castiga los actos de vandalismo, deterioro o destrozos en espacios públicos, monumentos, señalizaciones, semáforos y elementos del ornato público.



Finalmente, las autoridades exhortaron a los vecinos a colaborar con el cuidado de las ciudades y a comunicarse de inmediato con los servicios policiales en caso de presenciar cualquier acto de vandalismo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE