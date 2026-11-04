Obra del empresario Sergio Grosskopf ocupa calle pública e instala un obrador; plantean en la junta pedido de informes y si hubo permiso para cerrarla

El planteo está dirigido al intendente Miguel Abella y, por su intermedio, al Departamento de Gestión Territorial, con el objetivo de establecer si se cumplieron las obligaciones asumidas cuando la Junta Departamental aprobó la desafectación del dominio público de un tramo de la calle Manuel Gutiérrez Varona.



La operación estuvo vinculada al desarrollo inmobiliario FENDI Château Residences y contemplaba la entrega de un terreno particular para construir una nueva calle pública, además de una compensación económica a favor de la Intendencia.



Sin embargo, Elinger sostiene que la nueva vía, ubicada junto al edificio Samambaia, se encuentra actualmente cerrada y ocupada por contenedores y otros elementos utilizados en las obras del emprendimiento.



ANTECEDENTES



El antecedente se remonta a la Resolución Nº 153/2017 de la Junta Departamental de Maldonado, correspondiente al expediente Nº 160/2017.



Mediante esa resolución, el Legislativo departamental otorgó anuencia para desafectar del dominio público un tramo de la calle Manuel Gutiérrez Varona, en Playa Mansa.



Como contrapartida, se estableció la permuta de la superficie desafectada por otro terreno de propiedad particular, destinado a la apertura de una nueva calle pública a varios metros de la anterior.



La construcción y el acondicionamiento de esa vía debían ser asumidos íntegramente por el interesado, sin que esos trabajos representaran un costo para la administración departamental.



Además, debido a la diferencia de superficie entre los terrenos involucrados, se fijó una compensación económica de 707.000 dólares a favor de la Intendencia de Maldonado.



Uno de los aspectos centrales de la resolución establecía que la nueva calle debía quedar efectivamente habilitada para el uso público y que la anterior tenía que permanecer abierta hasta que se concretara esa condición.



Según expresaron en su momento los vecinos, la calle estuvo abierta al tránsito hasta que fue cerrada para ubicar el obrador e incluso en las fotos del edil se puede observar la marcación de los cordones y el pavimento respectivo, donde anteriormente era un terreno.



Uno de los vecinos recordó que en el lugar se podía acceder a un estacionamiento que tenía una construcción, que incluso sirvió de sede de votación de las últimas elecciones argentinas y también por esa calle se podía acceder a las fiestas organizadas en ese predio a favor del Hemocentro Regional del Este.



Es decir, que tuvo un período abierta a la circulación luego de la negociación del desarrollista con la intendencia, hasta que tiempo atrás se clausuró dicha vía de tránsito.



LA NUEVA CALLE ESTÁ CERRADA Y FUNCIONA EN EL LUGAR UN OBRADOR



En su exposición, Elinger afirmó que tomó conocimiento y constató que la calle construida junto al edificio Samambaia, en sustitución del trazado anterior, se encuentra cerrada a la circulación.



Según el edil, el espacio está ocupado por contenedores y otros elementos vinculados a las obras del emprendimiento inmobiliario, lo que impide su utilización normal por parte de peatones y vehículos.



La situación plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Junta Departamental cuando autorizó la operación.



El legislador pretende conocer si la nueva calle fue formalmente incorporada al dominio público departamental, si se encuentra habilitada como vía de circulación y si existe alguna autorización administrativa que permita mantenerla cerrada.



El pedido de informes solicita que la Intendencia determine si existe autorización para restringir o impedir la circulación por la nueva calle.



En caso afirmativo, reclama identificar qué dependencia otorgó el permiso, mediante qué resolución administrativa, por cuánto tiempo y bajo qué fundamentos.



También solicita conocer si se autorizó la instalación y permanencia de contenedores, obradores, materiales de construcción u otros elementos pertenecientes a la empresa responsable del emprendimiento.



El objetivo es establecer si la ocupación del espacio público responde a una autorización vigente o si se está utilizando una calle destinada a la circulación general sin cumplir los requisitos correspondientes.



En la fundamentación de su iniciativa, Elinger aclaró que no desconoce la importancia de la inversión privada, el desarrollo inmobiliario y la generación de oportunidades económicas para Maldonado.



Sin embargo, sostuvo que esas actividades deben desarrollarse respetando las normas y las condiciones establecidas por los organismos departamentales.



El edil señaló que, cuando una operación involucra patrimonio público, corresponde verificar que se hayan cumplido todas las obligaciones asumidas por los particulares.



En ese sentido, remarcó que los espacios incorporados al dominio público deben estar destinados al uso y disfrute de la comunidad y que cualquier ocupación que limite su utilización debe contar con autorizaciones, fundamentos y plazos debidamente establecidos.



QUE PASA CON LA NUEVA CALLE? POR QUÉ ESTÁ CERRADA?



Uno de los puntos que Elinger considera fundamentales es que la autorización concedida en 2017 no se limitó a permitir la desafectación de un tramo de calle, sino que estableció expresamente la obligación de habilitar una nueva vía pública.



Por ese motivo, entiende que corresponde verificar si la calle sustituta cumple actualmente con el destino previsto en la resolución.



El planteo también busca determinar si la Intendencia realizó los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas al emprendimiento privado.



El pedido de informes abre así un nuevo cuestionamiento sobre el uso de espacios públicos en una de las zonas de mayor desarrollo inmobiliario de Punta del Este. La respuesta de la Intendencia deberá aclarar si la calle construida junto al edificio Samambaia está legalmente habilitada, por qué permanece cerrada y bajo qué condiciones se permite su utilización como obrador privado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE