Solicitan colaboración para encontrar a una mujer de 27 años que está ausente desde el sábado

Según la información oficial, se retiró de su domicilio en Maldonado a las 8:30 y habría viajado a Montevideo junto a su novio para asistir a una competencia de gimnasia.
La mujer es de complexión delgada, baja estatura y tiene el cabello largo, castaño claro con tonalidades rubias.
Al momento de ausentarse vestía un short de jean azul, una blusa blanca, una campera de cuero negra y championes negros. Llevaba un bolso negro, dinero y un celular.
Quienes tengan información que pueda ayudar a encontrarla pueden comunicarse al 9-1-1, llamar al 2030 4638 (Personas Ausentes) o dirigirse a la seccional policial más cercana. También se reciben datos a través del correo [email protected].