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Ausente, Maldonado, mujer
Policiales y Judiciales

Solicitan colaboración para encontrar a una mujer de 27 años que está ausente desde el sábado

La mujer se ausentó de su domicilio en Maldonado el 31 de octubre y habría viajado a Montevideo junto a su novio para asistir a una competencia de gimnasia.

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El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para localizar a una mujer de 27 años que se encuentra ausente desde el sábado 31 de octubre.

Según la información oficial, se retiró de su domicilio en Maldonado a las 8:30 y habría viajado a Montevideo junto a su novio para asistir a una competencia de gimnasia.

La mujer es de complexión delgada, baja estatura y tiene el cabello largo, castaño claro con tonalidades rubias.

Al momento de ausentarse vestía un short de jean azul, una blusa blanca, una campera de cuero negra y championes negros. Llevaba un bolso negro, dinero y un celular.

Quienes tengan información que pueda ayudar a encontrarla pueden comunicarse al 9-1-1, llamar al 2030 4638 (Personas Ausentes) o dirigirse a la seccional policial más cercana. También se reciben datos a través del correo [email protected].
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