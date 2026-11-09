Maldonado envió 42 policías a Montevideo para reforzar la seguridad por la visita del Papa León XIV

Un contingente de 42 efectivos de la Jefatura de Policía de Maldonado se sumó el pasado 6 de noviembre al operativo de seguridad especial dispuesto por el Ministerio del Interior, implementado con motivo de la visita del Papa León XIV a Montevideo.



La Intendencia de Maldonado colaboró con la logística al poner a disposición un ómnibus para el viaje de los funcionarios.



Una vez en la capital, los policías fueron desplegados estratégicamente en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de todas las actividades vinculadas al histórico acontecimiento.



El Ministerio del Interior desplegó un amplio operativo de seguridad durante los tres días de la visita del papa León XIV a Uruguay.



Participaron más de 5.000 policías de las 19 jefaturas departamentales y 36 direcciones nacionales, incluyendo la Guardia Republicana, Policía Caminera, Bomberos y la Aviación Policial. Además, entre 1.000 y 1.700 efectivos de las Fuerzas Armadas complementaron las tareas de vigilancia.

Firma editorial: Redacción FM GENTE