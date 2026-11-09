Incendio en el Museo Neruda de Punta del Este deja una "pérdida de material valioso y único"

El Museo Neruda, ubicado en el cruce de las calles Virazón y La Salina de Punta del Este, sufrió un incendio que comenzó la noche de este domingo.



Según los primeros informes, el incendio comenzó ayer alrededor de las 23:30 horas y cobró mayor fuerza cerca de las 1:30 de la madrugada de este lunes.



Al lugar acudieron Bomberos y Policía, quienes trabajaron arduamente para controlar las llamas y evitar que se propagaran a viviendas linderas.



La directora del museo, Selva Santurión, confirmó la noticia a FM GENTE y lamentó la "pérdida de material valioso y único", aunque aseguró que todavía no se ha podido realizar un relevamiento total de los daños.



Hasta el momento, Bomberos desconoce las causas que originaron el incendio.



La dirección del museo extendió un llamado a la comunidad y habilitó una línea de contacto para quienes deseen colaborar con materiales de reconstrucción y pintura para restaurar las áreas afectadas. Los interesados en brindar apoyo pueden comunicarse directamente al teléfono 094 434 417.

Firma editorial: Redacción FM GENTE