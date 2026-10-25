Lula ganó las elecciones en Brasil tras un vibrante balotaje; en Montevideo hay festejo: 51% a 48:26%

Brasil comenzó este domingo el recuento de votos de la segunda vuelta presidencial, en una jornada marcada por la controversia generada tras una resolución judicial que extendió durante dos horas el funcionamiento de parte de los centros de votación. La medida, adoptada sobre el cierre del horario originalmente previsto, provocó confusión entre las autoridades electorales y abrió un nuevo frente de discusión política.



En la instancia inicial, el mandatario había obtenido el 45,1% de los votos, frente al 47% de Flávio Bolsonaro, una diferencia que los sondeos previos no habían anticipado. Desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989, el candidato que encabezó la primera vuelta siempre llegó al Palacio de Planalto. Hasta hoy. Lula fue reelecto.



En Montevideo hay improvisadas caravanas por el centro de la capital Haciendo sonar sus bocinas y también fuego artificiales en cercanías de la intendencia, donde se habían reunido cientos de seguidores del Frente Amplio.



Al grito de "olé, olé, olé...Lula" un grupo de personas transitan a esta hora por la avenida 18 de julio.



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Firma editorial: Redacción FM GENTE