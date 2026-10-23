La ministra de Salud Pública ratificó que Maldonado registra más del doble de casos de sífilis que el promedio nacional

Durante la inauguración de la nueva policlínica de la Asociación Española, ubicada en la parada 15 de avenida Roosevelt, la ministra informó que Uruguay registró 5.697 casos de sífilis durante 2025, frente a los 2.456 contabilizados en 2018.



Además, aseguró que en lo que va de 2026 ya se superó la cantidad de notificaciones de todo el año anterior.



La situación de Maldonado motivó una actividad de prevención desarrollada junto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la UTU y las autoridades sanitarias departamentales, en la que estudiantes de enseñanza media participaron en la elaboración de materiales audiovisuales destinados a generar conciencia sobre la enfermedad.



La ministra explicó que existe una disminución en la percepción del riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual y recordó que la sífilis puede prevenirse mediante el uso de preservativos y tratarse con penicilina.



También expresó preocupación por la sífilis congénita, que afecta a los recién nacidos cuando la infección se transmite durante el embarazo. Según informó, Uruguay registró 200 casos durante 2025, una cifra que consideró inaceptable para una enfermedad que cuenta con métodos de diagnóstico y tratamiento.



En ese sentido, reclamó que las instituciones sanitarias dispongan de pruebas rápidas, cuyo costo estimó en 30 pesos, especialmente para facilitar los controles durante el embarazo.



Insistió en la necesidad de garantizar el tratamiento oportuno de las embarazadas diagnosticadas y sus parejas.



La cartera también analiza mecanismos de adquisición de pruebas mediante el fondo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el objetivo de ampliar su disponibilidad y reducir las barreras de acceso.



Las declaraciones se realizaron durante la inauguración de la nueva policlínica de la Asociación Española en Punta del Este, actividad que contó con la presencia del intendente de Maldonado y autoridades de la institución.



El centro pasó de 172 a 415 metros cuadrados y dispone de más de 15 especialidades médicas, servicio de farmacia, atención médica de guardia presencial, asistencia de radio de urgencia a domicilio y certificaciones de aptitud física para obtener la licencia de conducir.



La ministra destacó que la ampliación permitirá mejorar las condiciones de atención de los usuarios y de trabajo del personal sanitario, en un departamento que mantiene un crecimiento demográfico sostenido durante todo el año.



También valoró la descentralización de los servicios de la Asociación Española, que cuenta con presencia en Piriápolis y distintas localidades de Canelones.



Durante su intervención, planteó la posibilidad de incorporar un vacunatorio en la nueva sede y evaluar una extensión del horario de farmacia durante la temporada de verano.



Señaló que el fortalecimiento del primer nivel de atención constituye una de las diez prioridades estratégicas del Ministerio de Salud Pública.



En materia de vacunación, destacó la campaña contra el meningococo C, dirigida a niños y adolescentes de entre 2 y 15 años, y manifestó la intención de ampliar la cobertura hasta los 18 años antes de finalizar 2026.





También hizo referencia a la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV), disponible gratuitamente para jóvenes de entre 11 y 26 años y otros grupos con indicación extendida.



La ministra consideró preocupantes las cifras de cáncer de cuello uterino en Uruguay y subrayó la importancia de la vacunación como herramienta de prevención.



En cuanto a las prestaciones sanitarias, informó que al inicio de la actual administración existían 302 medicamentos, procedimientos y prestaciones pendientes de incorporación a los mecanismos de cobertura correspondientes, cifra que actualmente se redujo a 278.



Agregó que recientemente se acordó la incorporación de otros 12 medicamentos y que el gobierno continúa analizando nuevas prestaciones, pese a las restricciones fiscales.



Otro de los anuncios estuvo relacionado con la creación de un fondo destinado a fortalecer la inversión en infraestructura y tecnología de las instituciones sanitarias.



La ministra explicó que existe un acuerdo con Presidencia de la República y las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para avanzar en mecanismos que permitan financiar equipamiento y obras mediante préstamos, fideicomisos y otras herramientas.



Sostuvo que Uruguay necesita incrementar la inversión tecnológica para evitar que los pacientes deban trasladarse a otros departamentos o al exterior para recibir tratamientos que podrían realizarse dentro del país.



También planteó la necesidad de coordinar los recursos disponibles entre prestadores públicos y privados, especialmente en áreas que requieren equipamiento costoso o profesionales especializados.



En relación con la falta de especialistas en el este del país, la ministra recordó que la Universidad de la República anunció para 2027 el desarrollo de la carrera de Medicina en Maldonado a partir del cuarto año, además de ocho especialidades médicas.



Consideró que esta iniciativa contribuirá a fortalecer la disponibilidad de profesionales en una región que presenta un crecimiento permanente de población y una mayor demanda asistencial durante el verano.



Mencionó la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones sanitarias para resolver consultas y patologías de menor complejidad sin obligar a los usuarios a recorrer largas distancias.



Señaló que localidades como Piriápolis deberían contar con mecanismos de complementación que permitan atender problemas habituales, como infecciones urinarias, especialmente durante la temporada estival.



Anunció que a comienzos de noviembre comenzará un proceso de encuentros y análisis que se extenderá durante diez meses, con participación de representantes políticos, trabajadores y especialistas, para evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud a dos décadas de su creación.



La ministra sostuvo que, si bien Uruguay cuenta con un sistema sanitario sólido y destina el 9,3% de su Producto Bruto Interno a la salud, todavía existen dificultades en el acceso, la incorporación de prestaciones y la distribución territorial de los servicios que requieren nuevas soluciones.

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