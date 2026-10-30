Sanatorio Mautone celebró sus 50 años con la presencia de la ministra de Salud Pública en The Grand Hotel

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, participó este viernes 30 de octubre en la celebración del 50.º aniversario del Sanatorio Mautone, realizada en el salón The Grand Center de The Grand Hotel.



Durante la jornada se abordaron los desafíos del sistema sanitario, la situación de la salud mental, el aumento de casos de sífilis en Maldonado y la preparación de los servicios asistenciales para la temporada de verano.



El director del Sanatorio Mautone, Gustavo Rodríguez, explicó que la actividad marcó el cierre de varios meses de celebraciones por los 50 años de la institución y destacó la participación de representantes de la comunidad, empresarios y colaboradores.



Rodríguez anunció que el Grupo SEEM atraviesa una transición generacional.



Indicó que este proceso constituye uno de los principales desafíos institucionales, junto con las reformas edilicias y la incorporación de nuevas tecnologías.



En relación con la próxima temporada de verano, Lustemberg advirtió que Maldonado es uno de los departamentos que ha registrado un importante crecimiento poblacional, especialmente después de la pandemia, situación que incrementa la demanda de atención sanitaria durante todo el año.



Explicó que durante el verano y los períodos de mayor afluencia turística aumenta la presión sobre los servicios asistenciales.



Por ese motivo, el Ministerio de Salud Pública trabaja en la planificación de la temporada junto con las autoridades departamentales y los prestadores de salud.



La ministra también señaló que se están preparando medidas de coordinación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, en conjunto con los gobiernos departamentales y los organismos que integran el Sistema Nacional de Emergencias.



Otro de los asuntos abordados fue la situación de la salud mental en Maldonado, departamento que presentó este viernes un diagnóstico para avanzar en la elaboración de su plan departamental.



Lustemberg explicó que la iniciativa forma parte de una estrategia nacional que busca desarrollar planes específicos en cada departamento, tomando como antecedente una experiencia iniciada en Río Negro en 2023.



La jerarca manifestó preocupación por los suicidios, los intentos de autoeliminación y los problemas vinculados con la depresión y la ansiedad.



En ese sentido, destacó la importancia de coordinar acciones entre las instituciones sanitarias, educativas y los gobiernos departamentales.



Indicó que la Dirección Departamental de Salud, encabezada por José González, tiene un papel central en este proceso y que se trabaja para fortalecer la atención en salud mental desde las policlínicas y los equipos del primer nivel asistencial.



También informó que se desarrolla la iniciativa denominada Salud a las Aulas, que prevé incorporar psicólogos para mejorar la coordinación entre los equipos de salud y educación, sin sustituir a los profesionales que actualmente trabajan en los centros educativos.



La ministra reconoció que existen dificultades vinculadas con la disponibilidad de recursos humanos especializados y los tiempos de espera para acceder a la atención en salud mental.



Anunció que el próximo jueves 5 de noviembre, a las 18:00 horas, se realizará una convocatoria en el salón de actos del Ministerio de Salud Pública para comenzar a discutir mejoras al Sistema Nacional Integrado de Salud, que cumplirá 20 años en 2027.



En el encuentro participarán representantes de instituciones sanitarias, trabajadores, usuarios y sectores académicos, quienes analizarán un documento aprobado por la Junta Nacional de Salud.



Lustemberg defendió el funcionamiento del sistema y explicó que aproximadamente el 25 % de los aportes al Fondo Nacional de Salud proviene de Rentas Generales, como parte del financiamiento destinado a garantizar el acceso a la atención.



Señaló que al asumir la actual administración se identificaron 302 prestaciones y procedimientos que no estaban incluidos en el Plan Integral de Atención a la Salud o en el Formulario Terapéutico de Medicamentos, lo que generaba diferencias en los costos que debían afrontar los usuarios.





Entre los avances mencionó la incorporación de la apendicectomía laparoscópica, procedimiento por el que algunas instituciones cobraban anteriormente entre 35.000 y 75.000 pesos, así como la cobertura de cardiodesfibriladores implantables a través del Fondo Nacional de Recursos.



También destacó la regulación de precios de anticoagulantes orales, que anteriormente podían costar entre 6.000 y 12.000 pesos, y la incorporación de 12 medicamentos mediante acuerdos con las instituciones de asistencia médica colectiva.



Entre ellos mencionó tratamientos utilizados para determinadas enfermedades metabólicas, renales y cardíacas, además del dienogest, medicamento empleado en el tratamiento de la endometriosis.



En materia de prevención, recordó el anuncio de la gratuidad de las mamografías anuales para mujeres de entre 40 y 50 años, así como la ampliación de la cobertura gratuita hasta los 74 años.



Otro de los temas centrales fue el incremento de los casos de sífilis, especialmente en Maldonado, donde, según la ministra, se registra el doble de casos que en otros departamentos.



Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública comenzó en Maldonado una experiencia piloto de prevención que involucra a instituciones educativas y sanitarias, con actividades de sensibilización y producciones audiovisuales realizadas por estudiantes.



La ministra insistió en la importancia del uso de preservativos, el diagnóstico temprano y el acceso a pruebas rápidas.



También manifestó especial preocupación por los casos registrados en mujeres embarazadas y recién nacidos, por lo que se trabaja en estrategias para evitar la transmisión durante el embarazo.





En cuanto a los desafíos del Sanatorio Mautone, Rodríguez coincidió en la necesidad de fortalecer los servicios de salud mental y reconoció que conseguir profesionales especializados representa una dificultad para las instituciones.



El director sostuvo que los indicadores de suicidios e intentos de autoeliminación continúan siendo preocupantes, pese a una disminución registrada durante el último año.



La celebración del aniversario reunió a autoridades, profesionales y representantes de distintos sectores vinculados con la institución, en una jornada de intercambio sobre su trayectoria y los desafíos que enfrenta la atención sanitaria en Maldonado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE