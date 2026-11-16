Patente 2027: se mantiene el valor para vehículos a combustión y se fijan nuevas franjas para eléctricos

Para los vehículos eléctricos, se resolvió sostener los incentivos para los modelos más accesibles y establecer un esquema progresivo según el valor de mercado sin IVA de las unidades 0 kilómetro:
• Hasta 19.000 dólares: Se mantiene el beneficio en la alícuota, fijada en el 3 %.
• Entre 19.001 y 25.000 dólares: Se establece una franja intermedia con una alícuota del 4 %.
• Superiores a 25.000 dólares: Se aplicará una alícuota del 5 %.
• Asimismo, se dejó establecido un régimen de transición en esta materia con proyección hacia el año 2028.
Facilidades y reempadronamiento gratuito
Por otra parte, el Congreso de Intendentes aprobó otorgar facilidades administrativas y lanzar una campaña de reempadronamiento sin costo. Esta medida tendrá una duración de un mes y se implementará tanto en 2027 como en 2028.
El objetivo central de esta iniciativa es facilitar que los ciudadanos regularicen su situación fiscal y empadronen sus vehículos en el departamento donde efectivamente residen, dando así cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 18.456.