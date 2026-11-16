Patente 2027: se mantiene el valor para vehículos a combustión y se fijan nuevas franjas para eléctricos

El Congreso de Intendentes resolvió en sesión extraordinaria mantener sin cambios el valor de la patente de rodados 2027 para todos los vehículos con motor a combustión. Para todas las categorías comprendidas en este segmento, se mantendrá el mismo valor de la patente de rodados vigente durante 2026.



Para los vehículos eléctricos, se resolvió sostener los incentivos para los modelos más accesibles y establecer un esquema progresivo según el valor de mercado sin IVA de las unidades 0 kilómetro:



• Hasta 19.000 dólares: Se mantiene el beneficio en la alícuota, fijada en el 3 %.



• Entre 19.001 y 25.000 dólares: Se establece una franja intermedia con una alícuota del 4 %.



• Superiores a 25.000 dólares: Se aplicará una alícuota del 5 %.



• Asimismo, se dejó establecido un régimen de transición en esta materia con proyección hacia el año 2028.





Facilidades y reempadronamiento gratuito



Por otra parte, el Congreso de Intendentes aprobó otorgar facilidades administrativas y lanzar una campaña de reempadronamiento sin costo. Esta medida tendrá una duración de un mes y se implementará tanto en 2027 como en 2028.



El objetivo central de esta iniciativa es facilitar que los ciudadanos regularicen su situación fiscal y empadronen sus vehículos en el departamento donde efectivamente residen, dando así cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 18.456.

Firma editorial: Redacción FM GENTE