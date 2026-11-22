La Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia comenzará a implementarse el 1.º de enero de 2027 y prevé pagos de hasta $10.000 mensuales por beneficiario, de acuerdo con la situación económica de cada hogar.



El nuevo sistema reunirá cuatro prestaciones que actualmente funcionan por separado: la Asignación Familiar de empleados privados, el Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y el Bono Crianza.



La primera etapa estará dirigida a personas embarazadas y familias con niños de 0, 1 y 2 años, nacidos en 2025, 2026 y 2027, cuyos hogares se encuentren dentro de los primeros cinco deciles de ingresos. Se estima que esta etapa incorporará a unos 54.000 nuevos beneficiarios.



Los montos variarán según los ingresos y el nivel de vulnerabilidad. En los hogares con mayores necesidades podrán alcanzar los $10.000 mensuales por beneficiario, mientras que otras franjas tendrán pagos estimados de $6.600 y $3.300.



Además, se contemplan refuerzos para embarazadas y niños de primera infancia, así como un adicional para situaciones de discapacidad.



Quienes ya reciben alguna de las prestaciones comprendidas en los grupos alcanzados no deberán volver a inscribirse, ya que el ajuste se realizará automáticamente. En cambio, las personas que atraviesen un nuevo embarazo o tengan un hijo en 2027 y todavía no cobren estos beneficios deberán realizar el trámite en las oficinas del MIDES o del BPS.



La implementación será gradual y se extenderá posteriormente a otras edades. Mientras tanto, los niños nacidos antes de 2025 continuarán dentro de los regímenes actuales hasta que se amplíe la cobertura.

Firma editorial: Redacción FM GENTE