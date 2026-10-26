Orsi llamó a Lula para felicitarlo por su triunfo electoral en Brasil: “Acabo de comunicarme con un amigo”

La comunicación fue anunciada por el propio Orsi a través de su cuenta oficial en la red social X, mediante un mensaje publicado a las 21:52 de este domingo 25 de octubre.



“Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo”, expresó el jefe de Estado uruguayo.



En la misma publicación agregó: “Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”.



Las palabras de Orsi reflejan la cercanía política y personal que mantiene con Lula, uno de los principales referentes de la izquierda latinoamericana.



El mandatario uruguayo eligió destacar especialmente el carácter democrático de las elecciones brasileñas, en una jornada que despertó gran expectativa por sus repercusiones políticas y regionales.



El mensaje constituye además un reconocimiento público al resultado electoral y una señal de continuidad en el relacionamiento entre los gobiernos de Uruguay y Brasil.



BRASIL ES UN SOCIO ESTRATÉGICO PARA URUGUAY



La continuidad de Lula al frente del gobierno brasileño adquiere especial importancia para Uruguay, considerando los estrechos vínculos económicos, comerciales y diplomáticos que mantienen ambos países.



Brasil es uno de los principales socios comerciales de Uruguay y un actor determinante dentro del Mercosur, por lo que las decisiones de su gobierno tienen incidencia directa en la integración regional.



También existe un importante intercambio turístico, particularmente relevante para Maldonado y Punta del Este, destinos que reciben cada año a numerosos visitantes brasileños.



En ese contexto, el saludo de Orsi al mandatario brasileño reafirma la importancia que Uruguay asigna a las relaciones bilaterales y al fortalecimiento de los mecanismos de cooperación regional.

Firma editorial: Redacción FM GENTE