Incautaciones de aduana en Punta del Este sumaron poco más de 5 millones de pesos en lo que va del año

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) difundió estadísticas de incautaciones realizadas de enero a agosto de 2026. El organismo registró un récord histórico incautando $ 2.101.852.601 en todo el territorio nacional.



En el informe difundido por el organismo, señalan que la cifra representa un incremento de más de mil millones de pesos respecto al mismo período de 2025, lo que supone un crecimiento del 138%.



El rubro de cosméticos y productos de limpieza encabezó la lista de decomisos, representando la mayoría del valor incautado: un total de $ 1281.932.866.



En segundo lugar se ubicaron los cigarrillos y tabacos con $ 232.253.059 y en tercer lugar los vehículos por $ 223.436.504.



La vestimenta se ubicó en el cuarto lugar con un valor incautado por $ 73.836.504 y los medicamentos también ingresan en el top 5 de mercaderías, en este rubro el valor de lo incautado es de $ 72.686.147.



Respecto a las incautaciones por ubicación, la aduana del Chuy (Rocha) lidera el ranking con 323 incautaciones en los ocho meses mencionados. Sin embargo, por valor incautado, la aduana con mayor peso económico es Montevideo con más de 800 millones de pesos incautados.



En este informe de la DNA, la aduana de Punta del Este se ubica en el puesto número 17 según la cantidad de decomisos. Registró 13 incautaciones de enero a agosto, por un valor de poco más de cinco millones de pesos.

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