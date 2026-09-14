Yacht Club Punta del Este será sede del 54º campeonato sudamericano de Optimist

El Optimist es la clase en la que aprenden los más chicos, formándose grandes navegantes y constituye una de las principales puertas de entrada a la vela de competencia internacional. El campeonato reunirá a 180 jóvenes navegantes de entre 10 y 15 años de edad, que llegarán acompañados por entrenadores, delegados y familiares.
Uruguay contará con 30 representantes, mientras que también participarán delegaciones de Argentina, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Puerto Rico. El programa contempla 12 regatas y una jornada de competencia por equipos, en una semana que combinará deporte, formación y encuentro entre jóvenes navegantes de diferentes países.
PUNTA DEL ESTE, MÁS ALLÁ DEL VERANO
El movimiento comenzará incluso antes de las regatas: los primeros competidores y delegaciones llegarán a partir del 18 de octubre. Entre deportistas, entrenadores, delegados, familiares y acompañantes, se estima que entre 500 y 600 personas estarán vinculadas al campeonato.
El evento cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado que, como en cada evento, colabora con aspectos logísticos y la declaración de Interés Departamental. También ha sido declarado de interés Turístico por el Ministerio de Turismo, de interés Deportivo por la Secretaría Nacional de Deporte y cuenta con el Aval del Municipio de Punta del Este.
El campeonato vuelve así a poner en valor el turismo deportivo como generador de movimiento fuera de temporada, además de proyectar a Punta del Este como escenario de grandes competencias internacionales.