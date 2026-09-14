Yacht Club Punta del Este será sede del 54º campeonato sudamericano de Optimist

Punta del Este volverá a ser escenario de una gran competencia internacional. Del 25 de octubre al 1º de noviembre la bahía de Maldonado recibirá el 54º Campeonato Sudamericano de Optimist, organizado por el Yacht Club Punta del Este, con la participación de delegaciones de 12 países de América.



El Optimist es la clase en la que aprenden los más chicos, formándose grandes navegantes y constituye una de las principales puertas de entrada a la vela de competencia internacional. El campeonato reunirá a 180 jóvenes navegantes de entre 10 y 15 años de edad, que llegarán acompañados por entrenadores, delegados y familiares.



Uruguay contará con 30 representantes, mientras que también participarán delegaciones de Argentina, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Puerto Rico. El programa contempla 12 regatas y una jornada de competencia por equipos, en una semana que combinará deporte, formación y encuentro entre jóvenes navegantes de diferentes países.



PUNTA DEL ESTE, MÁS ALLÁ DEL VERANO



El movimiento comenzará incluso antes de las regatas: los primeros competidores y delegaciones llegarán a partir del 18 de octubre. Entre deportistas, entrenadores, delegados, familiares y acompañantes, se estima que entre 500 y 600 personas estarán vinculadas al campeonato.



El evento cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado que, como en cada evento, colabora con aspectos logísticos y la declaración de Interés Departamental. También ha sido declarado de interés Turístico por el Ministerio de Turismo, de interés Deportivo por la Secretaría Nacional de Deporte y cuenta con el Aval del Municipio de Punta del Este.



El campeonato vuelve así a poner en valor el turismo deportivo como generador de movimiento fuera de temporada, además de proyectar a Punta del Este como escenario de grandes competencias internacionales.

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